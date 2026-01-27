ONLINE: Drony spôsobujú tri štvrtiny strát vo vojne na Ukrajine. Atlantic Council: Vývoj sa od 2024 zmenil v prospech Ruska

Najdôležitejšie udalosti
- Vojna na Ukrajine trvá už 1 434 dní
6:05 Útoky dronov spôsobujú 70 až 80 percent zranení alebo úmrtí vo vojne na Ukrajine. Vyplýva to zo správy lotyšskej spravodajskej služby, na ktorú sa odvoláva portál Politico.
Podľa lotyšského Úradu na ochranu ústavy (SAB) drony zvyšujú dynamiku vojny na taktickej úrovni, avšak znižujú šancu, že niektorá zo strán dosiahne strategický prielom. Autori preto tvrdia, že rozhodujúcim faktorom pri určovaní výsledku vojny je vojenská a politická podpora Západu.
Správa tiež upozornila na plán Ruska vybudovať v susednom Bielorusku závod na výrobu dronov s kapacitou až 100.000 kusov ročne.
Bojové drony zohrali významnú úlohu v počiatočných štádiách celoplošnej invázie vo februári 2022. Od konca roka 2024 sa však podľa think tanku Atlantic Council vývoj vojny zmenil v prospech Ruska, keďže Moskva sa prispôsobila novej technológii.
Správa SAB sa tiež venuje prípadom narušenia vzdušného priestoru neznámymi dronmi nad zariadeniami kritickej infraštruktúry v Európe v minulom roku. Spravodajská služba konštatuje, že bez ohľadu na to, či za týmito incidentmi stála Moskva, boli prospešné pre Rusko.
6:00 Pre Rusko sú v mierových rokovaniach so Spojenými štátmi a Ukrajinou naďalej tou zásadnou vecou územné otázky, vyhlásil hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov podľa agentúr. V piatok a v sobotu sa v Abú Zabí konali prvé priame rozhovory zástupcov Kyjeva, Moskvy a Washingtonu o americkom návrhu na ukončenie rusko-ukrajinskej vojny. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po hlásení od ukrajinskej delegácie uviedol, že sa teraz chystajú nové trojstranné rokovania, ktoré by sa mali odohrať tento týždeň.
„Na stretnutiach sa prerokovali viaceré dôležité otázky – predovšetkým vojenské, nevyhnutné pre ukončenie vojny. Diskutovali sa aj zložité politické záležitosti, ktoré ostávajú nevyriešené. Boli analyzované kľúčové pozície všetkých strán,“ uviedol na sieti X Zelenskyj. Vo večernom posolstve uviedol, že delegácie prerokovali „rôzne otázky skôr vojenského charakteru – tie, ktoré sa týkajú krokov k ukončeniu vojny a skutočnej kontroly a monitorovania“.
Server RBK-Ukrajina s odvolaním sa na svoj zdroj už skôr napísal, že pri rokovaniach v Abú Zabí sa podarilo dosiahnuť značný pokrok vo vojenských otázkach, no nevyriešené zostávajú územné otázky. Ukrajina naďalej trvá na tom, aby sa územné otázky riešili na základe existujúcej frontovej línie, zatiaľ čo Rusi naďalej požadujú, aby Kyjev stiahol svoje jednotky aj z neokupovanej časti Doneckej oblasti.
„Nie je pre nikoho tajomstvom, že územná otázka má samozrejme pre ruskú stranu zásadný význam, to je naše dôsledné stanovisko, stanovisko nášho prezidenta (Vladimira Putina),“ vyhlásil hovorca ruského prezidenta.
Peskov – podobne ako predtým Putinov poradca Jurij Ušakov – sa znovu zmienil o riešení územných otázok spôsobom, ktorý bol podľa nich dohodnutý v Anchorage, teda na schôdzke amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruským prezidentom na Aljaške vlani v auguste. Vtedy však žiadna dohoda oznámená nebola. Nemecký bezpečnostný expert Nico Lange myslí, že sa zdá, že Trump dal v Anchorage sľuby, ktoré teraz nemôže dodržať, a preto USA vyvíjajú tlak na Ukrajinu, aby pristúpila na ústupky, napísala agentúra DPA.
Peskov schôdzku v Abú Zabí označil ako konštruktívnu, ale upozornil, že by bolo chybou od prvých rokovaní očakávať hneď výsledky. Vyjednávačov podľa neho čaká ešte veľa práce. Rozhovory majú pokračovať na budúci týždeň, presný dátum však ešte nebol dohodnutý, dodal hovorca Kremľa.
Zelenskyj už cez víkend uviedol, že rokovania zástupcov USA, Ukrajiny a Ruska o ukončení ruskej vojny proti Ukrajine by mohli pokračovať tento týždeň. Vyjednávači sa vrátia do Spojených arabských emirátov na ďalšie kolo rokovaní v nedeľu 1. februára, napísala v ten istý deň agentúra AP s odvolaním sa na nemenovaného amerického predstaviteľa. Ukrajinský prezident v pondelňajšom večernom prejave tiež spomenul nedeľu a dodal, že „by bolo dobré, keby sa podarilo schôdzku urýchliť“.