Bovino bol odvolaný z funkcie veliteľa americkej pohraničnej stráže, vláda to popiera

Bovino, ktorý šéfoval Úradu colnej a hraničnej ochrany (CBP), sa stal tvárou protiimigračnej kampane amerického prezidenta Donalda Trumpa v štáte Minnesota. Predstavitelia Trumpovej administratívy boli podľa skorších informácií stanice CNN frustrovaní tým, ako Bovino situáciu po Prettiho zastrelení nezvláda.
Bovino čelil kritike kvôli snahe obhájiť použitie sily pri zásahu proti Prettimu i spornému tvrdeniu o okolnostiach streľby. Bovino podľa CNN okrem iného tvrdil, že Pretti mal v úmysle „zmasakrovať“ federálnych agentov. Podobne ministerka vnútornej bezpečnosti Kristi Noemová uviedla, že muž bol zastrelený, pretože sa podľa nej oháňal zbraňou. To však minnesotské úrady odmietajú a nezodpovedá to ani videám, ktoré obstarali svedkovia na mieste.
„Greg Bovino nebol odvolaný zo svojej funkcie. Je kľúčovým členom prezidentovho tímu a veľkým Američanom,“ uviedla hovorkyňa DHS Tricia Mclaughlinová.
Trump v pondelok oznámil, že do Minneapolisu vyšle svojho splnomocnenca pre ochranu hraníc Toma Homana, ktorý bude mať aktivity ICE v meste na starosti. Prezident si v ten istý deň tiež volal s guvernérom Minnesoty Timom Walzom, ktorého dlhodobo ostro kritizuje a ktorý žiada o stiahnutie federálnych agentov zo štátu. Obaja však zaujali zmierlivý tón, čo je podľa Reuters znakom toho, že sa snažia nájsť spôsob, ako ukončiť patovú situáciu ohľadom deportácií.
Sobotňajší incident sa stal po tom, čo agent ICE rovnako v Minneapolise 7. januára zastrelil 37-ročnú Renée Goodovú za volantom jej vozidla. Federálna vláda tvrdí, že agent strieľal v sebaobrane, miestne úrady to odmietajú. Incident vyvolal v Minneapolise rozsiahle protesty a zvýšil napätie medzi obyvateľmi mesta a ICE.