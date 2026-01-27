Pravda Správy Svet Bovino bol odvolaný z funkcie veliteľa americkej pohraničnej stráže, vláda to popiera

Bovino bol odvolaný z funkcie veliteľa americkej pohraničnej stráže, vláda to popiera

Greg Bovino bol v pondelok odvolaný z funkcie veliteľa v teréne americkej pohraničnej stráže a odvelený do Kalifornie, kde by mal čoskoro odísť do dôchodku. S odvolaním sa na server Atlantic, zástupcu ministerstva vnútornej bezpečnosti (DHS) a dva ďalšie zdroje to napísala agentúra Reuters. Ide o reakciu na sobotňajšie zastrelenie 37-ročného zdravotníka Alexa Prettiho v Minneapolise príslušníkom federálneho Úradu pre imigráciu a clá (ICE), o ktorom Bovino šíril sporné tvrdenia. DHS jeho odvolanie podľa agentúry AFP poprelo.

27.01.2026 06:10
Greg Bovino, ICE Minnesota Foto: ,
Na snímke Greg Bovino.
debata

Bovino, ktorý šéfoval Úradu colnej a hraničnej ochrany (CBP), sa stal tvárou protiimigračnej kampane amerického prezidenta Donalda Trumpa v štáte Minnesota. Predstavitelia Trumpovej administratívy boli podľa skorších informácií stanice CNN frustrovaní tým, ako Bovino situáciu po Prettiho zastrelení nezvláda.

Dráma v Minneapolise, agent zastrelil protestujúceho
Video
Imigračný agent v USA v Minneapolise zastrelil protestujúceho. Agentúra Reuters zverejnila pôvodné, neupravené video, ako aj verziu, ktorú v postprodukcii orezala, stabilizovala a spomalila, aby poskytla jasnú postupnosť udalostí. / Zdroj: Reuters

Bovino čelil kritike kvôli snahe obhájiť použitie sily pri zásahu proti Prettimu i spornému tvrdeniu o okolnostiach streľby. Bovino podľa CNN okrem iného tvrdil, že Pretti mal v úmysle „zmasakrovať“ federálnych agentov. Podobne ministerka vnútornej bezpečnosti Kristi Noemová uviedla, že muž bol zastrelený, pretože sa podľa nej oháňal zbraňou. To však minnesotské úrady odmietajú a nezodpovedá to ani videám, ktoré obstarali svedkovia na mieste.

„Greg Bovino nebol odvolaný zo svojej funkcie. Je kľúčovým členom prezidentovho tímu a veľkým Američanom,“ uviedla hovorkyňa DHS Tricia Mclaughlinová.

Trump v pondelok oznámil, že do Minneapolisu vyšle svojho splnomocnenca pre ochranu hraníc Toma Homana, ktorý bude mať aktivity ICE v meste na starosti. Prezident si v ten istý deň tiež volal s guvernérom Minnesoty Timom Walzom, ktorého dlhodobo ostro kritizuje a ktorý žiada o stiahnutie federálnych agentov zo štátu. Obaja však zaujali zmierlivý tón, čo je podľa Reuters znakom toho, že sa snažia nájsť spôsob, ako ukončiť patovú situáciu ohľadom deportácií.

Agent ICE v Minneapolise strieľa na vodičku
Video

Sobotňajší incident sa stal po tom, čo agent ICE rovnako v Minneapolise 7. januára zastrelil 37-ročnú Renée Goodovú za volantom jej vozidla. Federálna vláda tvrdí, že agent strieľal v sebaobrane, miestne úrady to odmietajú. Incident vyvolal v Minneapolise rozsiahle protesty a zvýšil napätie medzi obyvateľmi mesta a ICE.

Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #ICE
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"