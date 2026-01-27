Pravda Správy Svet Neschválila dohodu. Trump oznámil 25-percentné clá na tovary z Južnej Kórey. Akcie automobiliek aj won klesli

Americký prezident Donald Trump v pondelok vyhlásil, že zvýši clá na rozličný tovar z Južnej Kórey z 15 na 25 percent. Šéf Bieleho domu svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že krajina „nedodržala“ predchádzajúcu obchodnú dohodu uzavretú s Washingtonom.

„Keďže juhokórejský zákonodarný zbor neuzákonil našu historickú obchodnú dohodu, čo je jeho výsadou, zvyšujem juhokórejské clá na automobily, drevo, farmaceutické výrobky a všetky ostatné recipročné clá“ z 15 percent na 25 percent, napísal Trump na platforme Truth Social.

Trump sa pre odôvodnenie najnovších ciel odvolával na dohodu, ktorú obe krajiny oznámili vlani 30. júla a potvrdili 29. októbra, keď Kóreu navštívil. Juhokórejský parlament podľa neho dohodu nedodržiava a preto zvýšil dovozné clá nielen na tri spomínané oblasti, ale aj všetky ostatné takzvané recipročné clá z 15 na 25 percent.

Dvadsaťsedem percent celkového vývozu Južnej Kórey do USA predstavuje automobilový priemysel. Zvýšenie ciel by znevýhodnilo vývoz krajiny, napríklad v porovnaní s Japonskom či Európskou úniou, ktoré uzavreli dohody o 15-percentných clách v USA.

Južná Kórea v reakcii na oznámenie zdôraznila, že o kroku americkej vlády nebola vopred informovaná. „Minister obchodu Kim Čung-kchwan, ktorý je momentálne v Kanade, plánuje čo najskôr navštíviť aj Spojené štáty, aby o tejto záležitosti rokoval s (ministrom obchodu Howardom) Lutnickom,“ uvádza vyhlásenie kancelárie prezidenta I Če-mjonga.

Po zvýšení ciel o 10 pct klesli akcie automobiliek aj won

Akcie juhokórejských výrobcov automobilov Hyundai a Kia nakrátko klesli o niekoľko percent a mena won stratila voči americkému doláru, napísala agentúra Reutes. Ide o reakciu na vyhlásenie prezidenta Trumpa na jeho sociálnej sieti, že na 25 percent od neurčeného dátumu zvyšuje dovozné clo.

Po Trumpovom oznámení klesli akcie Hyundai Motor o 4,8 percenta a jej dcérskej spoločnosti Kia o šesť percent, kým sa zotavili a obchodovali sa o 0,4 percenta vyššie, respektíve o 1,2 percenta nižšie. Kórejský index Kospi najprv klesol o 1,19 percenta, potom však uzavrel o 1,3 percenta vyššie. Mena won naopak voči doláru o pol percenta oslabila. Vývoz automobilov do USA vlani dosiahol hodnotu 30,2 miliardy dolárov (1,04 miliardy eur), čo predstavuje 25 percent celkového objemu dodávok do USA, dodal Reuters.

