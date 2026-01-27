Nemeckým úradom „sa stratili“ tisíce migrantov

Úrady netušia, kde sa nachádza 7 642 registrovaných utečencov. Všetci boli síce zaevidovaní v prijímacích centrách, potom však ich stopa zmizla. Pritom zákon nariaďuje, že tí, ktorí žijú v prijímacom stredisku a poberajú dávky, sa nemôžu vypariť bez toho, aby sa odhlásili, píše nemecký Bild.
Nikto netuší, kde sa títo ľudia nachádzajú. Úrady spolkových krajín po nich nepátrajú ako po nezvestných, ale začali ich vyraďovať zo svojich systémov, prestávajú im vyplácať sociálne dávky a rušia platobné karty.
Úrady predpokladajú, že sa mnohí skryli vo veľkých mestách po celom Nemecku, ako je napríklad Frankfurt, Berlín alebo oblasť Porúria, kde žijú ich rozšírené rodiny, alebo sa odtiaľ dá cestovať do iných krajín Európskej únie, prípadne Veľkej Británie. Niektoré spolkové krajiny sa domnievajú, že sa dotyční mohli vrátiť do svojich domovských krajín, všíma si portál novinky.cz.
V Porýní-Falcku zodpovedá počet „zmiznutých“ utečencov takmer desiatim percentám tých, ktorí boli prijatí. Gordon Schnieder, šéf CDU v tejto spolkovej krajine, tvrdí, že to je „azylový škandál“. „Štát musí vždy vedieť, kto je v jeho zariadeniach a kto ich opúšťa," vyhlásil.
Žiadatelia o azyl sú v mnohých spolkových krajinách zaregistrovaní biometricky. „Ak by sa objavili inde, napríklad so žiadosťou o azyl, boli by poslaní späť," uviedla Patricia Blei z ministerstva vnútra spolkovej krajiny Sasko-Anhaltsko.