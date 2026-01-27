Pravda Správy Svet Už po druhý raz. Trump oficiálne odstúpil od kľúčovej dohody

Spojené štáty pod vedením prezidenta Donalda Trumpa po druhýkrát oficiálne odstúpili od Parížskej dohody.

27.01.2026 08:17
Generálny tajomník OSN António Guterres navštívil Antarktídu pred klimatickou konferenciou COP28, ktorá sa konala v Dubaji. Archívne video. / Zdroj: OSN

Podľa Organizácie Spojených národov (OSN) odstúpenie nadobúda účinnosť v utorok – presne jeden rok po tom, ako Washington oznámil tento krok OSN.

Odstúpenie od dohody bolo jedným z kľúčových sľubov amerického prezidenta počas predvolebnej kampane. Trump podpísal výkonné nariadenie o odstúpení v deň svojej inaugurácie 20. januára 2025.

Cieľom Parížskej dohody, ktorá združuje takmer všetky štáty sveta, je udržať rast priemernej globálnej teploty pod kritickou hranicou.

Odstúpením od dohody už Spojené štáty nie sú viazané záväzkami v oblasti obmedzovania globálneho otepľovania. Týmto rozhodnutím zároveň vzniká významná medzera vo financovaní vrátane podpory zmierňovania a prispôsobovania sa zmene klímy, ktorá je obzvlášť dôležitá pre chudobnejšie krajiny.

Spojené štáty sú po Číne druhým najväčším emitentom skleníkových plynov na svete, čo znamená, že toto rozhodnutie bude mať ďalekosiahle dôsledky, upozorňuje DPA. Podľa odhadov OSN by totiž mohlo prispieť k ďalšiemu otepleniu o 0,1 stupňa Celzia.

Spojené štáty sa už vo veľkej miere stiahli z klimatickej diplomacie. Nezúčastnili sa napríklad ani na konferencii OSN o zmene klímy (COP30) v brazílskom meste Belém v novembri minulého roka.

