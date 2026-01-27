Pravda Správy Svet Kremeľ je zmätený. Trump hral s Ruskom dvojitú hru a v Moskve rastú obavy, píše The Times

Ani v Moskve zatiaľ nepanuje jasná zhoda v tom, či má Kremeľ vnímať amerického prezidenta Donalda Trumpa ako spojenca, alebo ako riziko.

27.01.2026 09:15
Podľa denníka The Times doteraz nedokážu pochopiť, či sa z amerického prezidenta Donalda Trumpa tešiť, alebo sa obávať jeho nepredvídateľnej politiky. Rokovania medzi Ruskom, Spojenými štátmi a Ukrajinou, ktoré prebiehali v Spojených arabských emirátoch, zatiaľ nepriniesli jasné výsledky, no už teraz je podľa denníka cítiť, že Moskva sa ocitla pod tlakom amerického prezidenta.

Podľa ruského insidera z prostredia zahraničnej politiky Moskva očakávala výraznejšie ústupky zo strany Washingtonu. „Dúfali sme, že získame záväzky týkajúce sa územných ústupkov, ale nakoniec sme museli súhlasiť s Američanmi,“ uviedol zdroj. Pre Kremeľ je Trump potenciálnym spojencom aj výzvou zároveň. Na jednej strane je schopný prinútiť Moskvu k ústupkom, na druhej strane jeho nepredvídateľná a často egoistická politika predstavuje riziko. The Times zároveň upozorňuje, že ruské ústupky sprevádza tvrdý tlak na spojencov Kremľa: od sankcií až po intervencie vo Venezuele a Iráne.

Jednou z posledných iniciatív Donalda Trumpa je vznik tzv. Rady mieru, do ktorej bol pozvaný aj Vladimir Putin. V Moskve je však tento projekt vnímaný skôr skepticky. Väčšina členov a riadiaci výbor sú Američania a Rusko podľa zdrojov riskuje, že sa stane len jedným z mnohých účastníkov, čím by prišlo o privilegované postavenie, ktoré mu zaručuje Rada bezpečnosti OSN. Hoci Putin vyjadril ochotu zaplatiť miliardu dolárov za stálu účasť, v ruskej metropole prevláda názor, že nový formát skôr podčiarkuje závislosť Ruska od USA, než jeho osobitný status vo svete.

Denník The Times zároveň opisuje širší kontext, v ktorom sa Moskva nachádza. Rusko si uvedomuje, že svet je neustálou konkurenciou veľmocí, kde aj napriek jadrovým zbraniam, armáde s bojovými skúsenosťami a značným zdrojom musí často brať ohľad na silnejšie štáty. Čína je ochotná pomôcť len za výhodných podmienok, India kupuje suroviny, ale netúži bojovať za Moskvu a Európa síce míňa miliardy na ruský plyn, no negarantuje strategickú podporu. V dôsledku toho sa Kremeľ podľa denníka čoraz viac vníma ako stredná mocnosť, ktorá musí opatrne manévrovať, aby nezostala na jedálnom lístku globálnych hráčov.

Agentúra UNIAN dopĺňa, že ďalším problémom pre Moskvu je hospodársky tlak spojený s energetickým sektorom. Napriek zjavnej náklonnosti Donalda Trumpa k Rusku a Vladimirovi Putinovi, posadnutosť amerického prezidenta myšlienkou znížiť ceny ropy hrá v neprospech Kremľa. Schopnosť Kremľa financovať svoju vojnu proti Ukrajine závisí od príjmov z ropy a plynu. Tieto príjmy v poslednom období klesajú nielen kvôli sankčnému režimu, ale aj v dôsledku celkového poklesu svetových cien uhľovodíkov, o ktorý sa usiluje Donald Trump.

