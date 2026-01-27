Pravda Správy Svet Severná Kórea vypálila smerom k Japonskému moru neznámu balistickú raketu

Severná Kórea v utorok vypálila neidentifikovanú balistickú raketa smerom k Japonskému moru, uviedla juhokórejská armáda a japonské ministerstvo obrany. TASR o tom píše podľa správy agentúr AFP a AP.

27.01.2026 09:35
Kim ukázal monštrum. Pozrite si raketu, ktorá zasiahne aj USA
Video
(Archívne video z novembra 2022) KĽDR sa pochválila balistickou raketou Hwasong-17. Podľa odhadu expertov má dolet viac ako 15-tisíc kilometrov, teda dokáže zasiahnuť aj územie USA. Pozrite si video zo štartu rakety, ktoré zverejnil Pchjongjang.

Raketu vystrelili z východného pobrežia Severnej Kórey, informovala juhokórejská armáda vo svojom vyhlásení.

Ide o druhý podobný test Pchjongjangu tento mesiac. Začiatkom januára KĽDR potvrdila testovací odpal hypersonických rakiet s cieľom preveriť schopnosť armády v oblasti odstrašovania. Na odpal dohliadal samotný vodca krajiny Kim Čong-un.

Severná Kórea v posledných rokoch výrazne zintenzívnila testovanie rakiet. Analytici tvrdia, že cieľom tohto úsilia je zlepšiť presnosť úderov, vyprovokovať Spojené štáty aj Južnú Kóreu a otestovať zbrane pred ich potenciálnym exportom do Ruska.

Pchjongjang sa tiež chystá v najbližších týždňoch usporiadať historický zjazd svojej vládnej komunistickej Kórejskej strany práce (KSP) – prvý za päť rokov. Pred týmto stretnutím nariadil Kim Čong-un „rozšírenie“ a modernizáciu výroby rakiet v krajine.

