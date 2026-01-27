Česká zbierka trhá rekordy: milióny eur na pomoc Ukrajine za pár dní. Slováci vôbec nezaostávajú. Koľko eur vyzbierali?

Solidárne zbierky na pomoc Ukrajine v reakcii na útoky na energetickú infraštruktúru priniesli na Slovensku aj v Česku v krátkom čase státisíce až milióny eur. Peniaze smerujú najmä na nákup generátorov, záložných zdrojov energie a ďalšieho vybavenia potrebného na prežitie zimy.
Veľvyslanectvo Ukrajiny v SR informovalo, že zbierka Teplo pre Ukrajinu priniesla výrazný výsledok už v prvých dňoch. „Viac ako 500-tisíc eur za tri dni. To je výsledok zbierky Teplo pre Ukrajinu, ktorú sme odštartovali minulý piatok. Slováci, ste úžasní. Ďakujeme za vašu solidaritu a podporu. Každé euro sa mení na teplo a svetlo pre ľudí na Ukrajine,“ uvádza veľvyslanectvo na sociálnej sieti.
Zbierku spustilo Veľvyslanectvo Ukrajiny v SR v spolupráci s viacerými partnerskými organizáciami občianskeho sektora. Cieľom je pomôcť ľuďom na Ukrajine čeliť dôsledkom útokov ruských ozbrojených síl na energetickú infraštruktúru počas zimy. Ambíciou bolo vyzbierať 500-tisíc eur na nákup generátorov, záložných zdrojov energie a ďalšieho technického vybavenia pre najviac zasiahnuté regióny, informoval ukrajinský veľvyslanec Myroslav Kastran.
Výrazná vlna solidarity sa zdvihla aj v Česku. V rámci mimoriadnej zbierky SOS Kyjev sa od stredy 21. januára vyzbieralo takmer 150 miliónov českých korún (približne 6 miliónov eur). Peniaze začali cez víkend pomáhať na miestach, kde je mrazom sužovaná Ukrajina potrebuje. Prezident Petr Pavel označil takýto výsledok za mimoriadny, keď uviedol, že vyzbierať toľko peňazí za tak málo dní, je mimoriadny výsledok.
Na českej strane pomoc organizuje iniciatíva Darček pre Putina. Podľa Martina Ondráčka z tejto iniciatívy dobrovoľníci objednávajú a nakupujú generátory pre nemocnice aj pre domácnosti, zháňajú záložné batérie a drobné outdoorové vybavenie, napríklad zahrievacie vankúšiky, aby ľuďom čo najrýchlejšie pomohli.
Samotný nápad na mimoriadnu zbierku vznikol rýchlo. „Nápad usporiadať mimoriadnu zbierku vznikol podľa Ondráčka v stredu ráno. O šiestej hodine večer potom zbierku spustili a podľa vlastných slov neverili vlastným očiam, keď na účet začali prúdiť milióny korún.“ Ondráček sa domnieva, že išlo aj o formu občianskeho postoja: „Myslím si, že ide čiastočne o protestné hlasy, 60-tisíc ľudí svojou solidaritou dalo najavo, čo si myslia o súčasnej vláde.“ Dodal tiež: „Nemá cenu chodiť na demonštrácie, má cenu demonštrovať kreditkou, skutočnou pomocou.“
Podľa organizácie Darček pre Putina vlnu darov spustil už novoročný prejav predsedu Snemovne Tomia Okamuru (SPD), ktorý kritizoval pomoc Ukrajine aj jej politické vedenie. Prejav si vyslúžil množstvo kritických ohlasov.Čítajte viac List z Charkova: Aký má zmysel moriť Ukrajincov mrazom?
Konkrétna pomoc už smeruje priamo do terénu. Za peniaze z aktuálnej zbierky kúpila česká organizácia okrem iného generátory pre dve menšie nemocnice, každý za osem miliónov korún (približne 330-tisíc eur). Pomoc ide aj do domovov pre seniorov alebo ku konkrétnym rodinám, ktoré bez elektrickej energie prežívajú v bytoch, kde je medzi ôsmimi a deviatimi stupňami Celzia. „V takýchto podmienkach nemôžu tí ľudia dlho vydržať. A žiadne výraznejšie oteplenie nie je na obzore,“ povedal skôr Ondráček.
Organizátori plánujú pokračovať v rýchlej distribúcii pomoci. „Do konca týždňa preto Darček pre Putina vyšle na Ukrajinu desať dobrovoľníkov s transportérmi, v ktorých povezú menšie generátory, batérie aj zahrievacie outdoorové vankúšiky.“