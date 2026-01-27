Smrť v Minneapolise straší aj olympiádu: kontroverzní agenti ICE majú pomáhať s bezpečnosťou

„Na olympijských hrách vyšetrovacia zložka ICE pre vnútornú bezpečnosť podporí Diplomatickú bezpečnostnú službu amerického ministerstva zahraničných vecí a hostiteľskú krajinu pri preverovaní a zmierňovaní rizík zo strany nadnárodných zločineckých organizácií,“ uviedla agentúra vo vyhlásení.
Agentúra zároveň dodala, že „je zrejmé, že ICE nevykonáva imigračné represívne operácie v zahraničných krajinách.“ Prítomnosť jej agentov v Taliansku počas zimnej olympiády totiž vyvolala v krajine debatu, najmä v súvislosti so smrťou dvoch civilistov pri protiimigračných zásahoch v americkom Minneapolise.
Talianske úrady najprv prítomnosť agentúry ICE popreli a následne sa snažili jej úlohu zľahčiť, pričom naznačili, že bude pomáhať len so zabezpečením americkej delegácie.
Na otváracom ceremoniáli olympiády v Miláne sa majú šiesteho februára zúčastniť aj viceprezident USA J. D. Vance a minister zahraničných vecí Marco Rubio. Prezident regiónu Lombardsko Attilio Fontana v pondelok povedal, že agenti ICE budú dohliadať len na bezpečnosť amerických lídrov. Jeho úrad však následne vydal vyhlásenie, v ktorom uviedol, že nemá žiadne informácie o prítomnosti agentov a že odpovedal len na hypotetickú otázku.
Tisíce agentov ICE boli prezidentom Donaldom Trumpom nasadené v rôznych mestách USA, aby robili razie namierené proti nelegálnej imigrácii. Ich činnosť vyvolala rozsiahle protesty a nedávne zabitia amerických občanov Renée Goodovej a Alexa Prettiho v uliciach Minneapolisu vyvolali pobúrenie nielen v Spojených štátoch, ale aj v zahraničí.Čítajte viac Trump až po zabíjaní hasí požiar v Minneapolise: sťahuje aj šéfa ICE. Biely dom viní demokratov