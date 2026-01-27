Fico sa pripája k Orbánovi a žaluje Brusel pre zákaz dovozu ruského plynu

„Budeme sa domáhať, aby toto nariadenie bolo vyhlásené za nariadenie, ktoré je v rozpore so základnými princípmi, na ktorých stojí Európska únia,“ povedal Fico. Rovnakú žalobu mieni podať aj Maďarsko, ktoré rovnako hlasovalo proti tomuto nariadeniu. Podľa premiéra však nie je možné podať spoločnú žalobu, a preto každá krajina podá žalobu osobitne. „Ale je celkom normálne, že budeme koordinovať argumenty a zdôvodnenie týchto žalôb. Preto už momentálne teraz dochádza k intenzívnej výmene informácií a my rozhodneme na vláde o postupe,“ dodal.
Fico zopakoval svoj postoj, podľa ktorého ide ideologické rozhodnutie a o energetickú samovraždu EÚ. Dodávky ruského plynu, a to aj potrubím a s dlhodobými zmluvami, sa podľa nariadenia musia skončiť najneskôr v novembri budúceho roka. Premiér verí, že do tohto termínu sa skončí vojna na Ukrajine a rozhodnutie bude prehodnotené. Slovensko sa prerušením dodávok dostáva na koniec tranzitu plynu a nie je podľa premiéra isté, či budú v prípade jeho nedostatku na trhoch veľké štáty zohľadňovať potreby menších štátov „na konci rúry“.
Kontrakt až do roku 2034
Krajiny EÚ definitívne schválili postupný zákaz dovozu plynu z Ruska v pondelok. Návrh prešiel, hoci proti hlasovali ministri zo Slovenska a z Maďarska. Vzhľadom na zvolenú procedúru prijímania tohto dokumentu nebol na jeho schválenie potrebný jednomyseľný súhlas.
Slovensko má s Ruskom kontrakt na dovoz plynu do roku 2034. V súčasnosti dodávky suroviny z Ruska majú menej ako polovičný podiel na celkovom dovoze plynu na Slovensko. Plyn z Ruska teraz prúdi na Slovensko cez Turecko a ďalšie krajiny, kapacita tohto plynovodného prepojenia nie je dostatočná. V minulosti Slovensko dovážalo ruský plyn cez Ukrajinu, ktorá predvlani dohodu s Ruskom o jeho tranzite nepredĺžila. Ukrajina sa už takmer štyri roky bráni ruskej vojenskej invázii.
Rusko bolo dlhodobo najväčším dodávateľom zemného plynu do Európy, podľa únijného štatistického úradu Eurostat ešte v roku 2020 zaisťovalo takmer 40 percent spotreby plynu v Európskej únii. Po začatí ruskej invázie do susednej krajiny západné štáty zaviedli početné sankcie, ktorých zmyslom je obmedziť Rusku príjmy z predaja surovín, ktoré financujú vojnu. V roku 2025 ruský plyn predstavoval asi 13 percent dovozu do EÚ v hodnote vyše 15 miliárd eur.Čítajte viac Európa cez Jamal financuje Putinovi vojnu. Za minulý rok „pritieklo“ Kremľu 7,2 miliardy eur