VIDEO: Cyklón Harry takto zdevastoval talianske pobrežie, sicílske mesto Niscemi sa prepadá pod zem

Vyčíňanie cyklónu Harry v Taliansku prinieslo miliardové škody. Dôsledkom je aj zosuv, ktorý pohlcuje sicílske mesto Niscemi.

27.01.2026 13:08
Prudký vietor cyklónu Harry a búrkové vlny zasiahli pobrežie, prístavy a infraštruktúru a podnietili rozsiahle záchranné a bezpečnostné operácie pobrežnej stráže.

Cyklón Harry takto zdevastoval talianske pobrežie
Video
Zábery z 22. januára 2026 / Zdroj: Reuters

Rozsiahly zosuv pôdy v sicílskom meste Niscemi si vyžiadal evakuáciu obyvateľov. Zosuv, vyvolaný výdatnými dažďami, sa začal v nedeľu popoludní, ale kvôli večerným zrážkam sa ďalej rozšíril.

Sicílske mesto sa prepadá pod zem
Video
Mesto Niscemi ohrozuje zosuv. / Zdroj: X/Vigili del Fuoco

V Taliansku búrka najviac zasiahla Sicíliu a Sardíniu, kde regionálni lídri hlásili škody na cestách, v prístavoch, na plážach a v produktívnych činnostiach v hodnote stoviek miliónov eur. Guvernér Sicílie odhadol počiatočné škody na približne 740 miliónov eur, pričom sa očakáva, že toto číslo sa po započítaní straty príjmu zvýši. Sardínski úradníci uviedli, že celkové straty pravdepodobne dosiahnu niekoľko stoviek miliónov eur.

Keď sa cyklón prehnal pobrežnými oblasťami Sicílie, Sardínie, Kalábrie a Apúlie, talianska pobrežná stráž aktivovala núdzový operačný systém, ktorý nasadil viac ako 100 námorných, pozemných a vzdušných prostriedkov a viac ako 450 pracovníkov do nepretržitej prevádzky.

Rozsiahly zosuv pôdy v sicílskom meste Niscemi zasiahol niekoľko obytných štvrtí a vážne poškodil hlavné príjazdové cesty do Niscemi. Starosta Massimiliano Conti varoval, že mestu s 25 000 obyvateľmi hrozí úplná izolácia od okolitého sveta.

Pohyb pôdy vytvoril trhlinu s dĺžkou zhruba štyroch kilometrov, pričom v niektorých miestach sa terén prepadol až o 25 metrov. Miestne úrady uvádzajú, že situácia je kritická, keďže pôda sa naďalej pohybuje a hrozí zrútenie ďalších obytných budov.

Zosuv pôdy tiež zničil cesty, ktoré sú kľúčové pre spojenie Niscemi s okolím. Starosta Conti podľa talianskej televízie rokuje s armádou o možnosti vybudovania provizórnej cesty, aby zabránil úplnému odrezaniu mesta. V Niskemi sú zatvorené všetky školy.

Viac na túto tému: #Taliansko #počasie #cyklón
