Šok z Pražského hradu: Pavel obvinil českého ministra zahraničia z vydierania. Prezident zverejnil správy

Macinka sa podľa prezidenta snaží jeho názor na vymenovanie Turka ovplyvniť dlhodobo. V noci mu však prostredníctvom Pavlovho poradcu Petra Kolářa poslal dve textové správy. Ich obsah považuje prezident za závažný, preto sa rozhodol celé ich zverejniť.
Predseda Motoristov v nich píše, že stojí pred nezvratným rozhodnutím, „ako ďalej s prezidentom“. „Môže získať pokoj, keď ja budem mať Turka na MŽP (ministerstve životného prostredia, pozn. TASR). Ak ale nie, spálim mosty spôsobom, ktorý vojde do učebníc politológie ako extrémny prípad kohabitácie. Podporu premiéra v tejto veci mám, o postoji SPD ani nehovorím,“ napísal údajne Macinka. V správach podotkol, že politika je o kompromisoch. „Buď bude možné všetko alebo nebude možné nič. Stačí jeden podpis…“ pokračoval minister.
Stanovisko požadoval Macinka do stredy, kým odcestuje na rokovanie do Bruselu. Ak by Pavel nepristúpil na žiadne rokovanie vo veci vymenovania Turka, dôsledky ho – a nielen jeho – vraj prekvapia. Dodal, že celú situáciu už berie osobne.
Hlava štátu reagovala ostrým vyhlásením. „Považujem slová ministra zahraničných vecí v textových správach za pokus o vydieranie. To pokladám za neprípustné a v našich demokratických podmienkach za absolútne neakceptovateľné. Minister navyše v texte uvádza, že pre svoj postup má podporu predsedu vlády Českej republiky a strany SPD Tomia Okamuru,“ uviedol Pavel.
Prezident zároveň upozornil na možné širšie politické dôsledky. „Ak skutočne má vo svojom postupe podporu premiéra, potom sú vyjadrenia Petra Macinku nielen ilustráciou prístupu novej vlády k zdieľaniu moci v našom ústavnom poriadku, ale aj dôkazom, že zásadné otázky našej zahraničnej a bezpečnostnej politiky sa stali rukojemníkmi osobných animozít a záujmov,“ vyhlásil prezident.
Petr Pavel uviedol, že chce veriť, že Macinkov postup nemá Babišovu podporu. Ak by tomu tak nebolo, podľa prezidenta ide o „svojvoľný a nezodpovedný postup zo strany Motoristi sebe, ktorým nejde o záujem Českej republiky a jej občanov, ale len a výhradne o naplnenie vlastnej ambície urobiť z kontroverznej postavy ministra. A to za akúkoľvek cenu,“ uviedol Pavel.
Prezident zároveň oznámil, že podáva podnet bezpečnostným zložkám a hodlá postúpiť zaslané správy právnikom na posúdenie, či nejde o naplnenie skutkovej podstaty trestného činu vydierania. „Za seba môžem povedať, že na mňa zastrašovanie neplatí a budem sa aj naďalej riadiť predovšetkým ústavou a záujmami ČR,“ dodal prezident.