Čína a Rusko prehlbujú vojenskú spoluprácu, téme Ukrajiny sa však vyhli

Čína a Rusko plánujú výrazne posilniť svoju strategickú koordináciu a prehĺbiť mechanizmy vojenskej výmeny. Počas utorkového videohovoru to vyhlásil čínsky minister obrany Tung Ťün svojmu ruskému náprotivku Andrejovi Belousovovi. Podľa oboch strán má tento krok vniesť „pozitívnu energiu“ do globálnej bezpečnosti, pričom Ťün zdôraznil, že konanie konferencie hneď na začiatku roka poukazuje na mimoriadnu hĺbku vzájomných vzťahov.

27.01.2026 15:50
Ruský útok dronmi zabíjal v Odese, zranil vyše 20 ľudí
Pri nočnom útoku ruských dronov na ukrajinské mesto Odesa zomreli traja ľudia a vyše 20 bolo zranených vrátane deviatich detí a tehotnej ženy, ktorí museli byť hospitalizovaní. / Zdroj: Reuters

Tento diplomatický kontakt prichádza v citlivom čase, len niekoľko dní po prvom stretnutí ruských a ukrajinských vyjednávačov o ukončení vojny, ktorá trvá už takmer štyri roky. Napriek tomuto kontextu čínska štátna televízia CCTV vo svojom zázname konflikt na Ukrajine vôbec nespomenula. Peking sa dlhodobo snaží prezentovať ako neutrálny aktér, hoci inváziu nikdy neodsúdil a čelí obvineniam Západu z poskytovania kľúčových komponentov pre ruský zbrojársky priemysel.

„Čína je ochotná pracovať s Ruskom na posilnení strategickej koordinácie, obohatení obsahu spolupráce a zlepšení mechanizmov výmeny,“ uviedol Tung Ťün, pričom dodal, že obe krajiny musia „spoločne zlepšiť schopnosť reagovať na rôzne riziká a výzvy“.

Si Ťin-pching Čítajte aj Noc dlhých nožov medzi komunistami v Pekingu? Najvyšší čínsky generál vraj odovzdal jadrové tajomstvá USA

Andrej Belousov v rozhovore ocenil vysokú úroveň kooperácie a vyzdvihol vedúcu úlohu prezidentov Vladimira Putina a Si Ťin-pchinga. Ruský minister zároveň naznačil, že Moskva a Peking musia koordinovať svoje kroky aj v iných častiach sveta. „Od nášho posledného stretnutia v júni minulého roku došlo k mnohým udalostiam, ktoré mali podstatný vplyv na medzinárodnú situáciu. Príklad Venezuely a Iránu si vyžaduje od našich ministerstiev neustálu analýzu situácie v oblasti bezpečnosti a prijímania príslušných opatrení,“ vyhlásil Belousov.

K rastúcej aktivite oboch mocností sa v poslednom období opakovane vyjadril aj americký prezident Donald Trump. Ten upozornil najmä na čoraz intenzívnejšie angažovanie sa Ruska a Číny v okolí Grónska, čo Washington vníma ako potenciálnu hrozbu pre bezpečnosť v arktickej oblasti.

Donald Trump Čítajte viac Trump sa vyhráža Kanade: Ak Ottawa uzavrie dohodu s Čínou, USA zavedú 100-percentné clá na všetok dovoz
