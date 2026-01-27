Čína a Rusko prehlbujú vojenskú spoluprácu, téme Ukrajiny sa však vyhli

Tento diplomatický kontakt prichádza v citlivom čase, len niekoľko dní po prvom stretnutí ruských a ukrajinských vyjednávačov o ukončení vojny, ktorá trvá už takmer štyri roky. Napriek tomuto kontextu čínska štátna televízia CCTV vo svojom zázname konflikt na Ukrajine vôbec nespomenula. Peking sa dlhodobo snaží prezentovať ako neutrálny aktér, hoci inváziu nikdy neodsúdil a čelí obvineniam Západu z poskytovania kľúčových komponentov pre ruský zbrojársky priemysel.
„Čína je ochotná pracovať s Ruskom na posilnení strategickej koordinácie, obohatení obsahu spolupráce a zlepšení mechanizmov výmeny,“ uviedol Tung Ťün, pričom dodal, že obe krajiny musia „spoločne zlepšiť schopnosť reagovať na rôzne riziká a výzvy“.Čítajte aj Noc dlhých nožov medzi komunistami v Pekingu? Najvyšší čínsky generál vraj odovzdal jadrové tajomstvá USA
Andrej Belousov v rozhovore ocenil vysokú úroveň kooperácie a vyzdvihol vedúcu úlohu prezidentov Vladimira Putina a Si Ťin-pchinga. Ruský minister zároveň naznačil, že Moskva a Peking musia koordinovať svoje kroky aj v iných častiach sveta. „Od nášho posledného stretnutia v júni minulého roku došlo k mnohým udalostiam, ktoré mali podstatný vplyv na medzinárodnú situáciu. Príklad Venezuely a Iránu si vyžaduje od našich ministerstiev neustálu analýzu situácie v oblasti bezpečnosti a prijímania príslušných opatrení,“ vyhlásil Belousov.
K rastúcej aktivite oboch mocností sa v poslednom období opakovane vyjadril aj americký prezident Donald Trump. Ten upozornil najmä na čoraz intenzívnejšie angažovanie sa Ruska a Číny v okolí Grónska, čo Washington vníma ako potenciálnu hrozbu pre bezpečnosť v arktickej oblasti.Čítajte viac Trump sa vyhráža Kanade: Ak Ottawa uzavrie dohodu s Čínou, USA zavedú 100-percentné clá na všetok dovoz