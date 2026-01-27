Spor s českým prezidentom sa vyostruje: Macinka odmieta obvinenia hradu. Chce Pavlovi zatrhnúť cestu na summit NATO

Na letnom summite Severoatlantickej aliancie (NATO) v Turecku by podľa Macinku nemal Česko reprezentovať Pavel, ako bolo v pláne. Šéf diplomacie chce svoj postoj oznámiť v stredu generálnemu tajomníkovi NATO Markovi Ruttemu počas rokovania v Bruseli.
Macinka doručil Pavlovi prostredníctvom Kolářa správy, ktoré hlava štátu považuje za mimoriadne závažné a za pokus o vydieranie. Podá podnet bezpečnostným zložkám a postúpi správy právnikom na posúdenie, či nejde o naplnenie skutkovej podstaty trestného činu vydierania. Polícia oznámila, že dostala podnet na prešetrenie obsahu správ.
Macinka doručil Pavlovi prostredníctvom Kolářa správy, ktoré hlava štátu považuje za mimoriadne závažné a za pokus o vydieranie. Podá podnet bezpečnostným zložkám a postúpi správy právnikom na posúdenie, či nejde o naplnenie skutkovej podstaty trestného činu vydierania. Polícia už oznámila, že dostala podnet na prešetrenie obsahu správ.
Textové správy Hrad zverejnil na sieti X. Macinka v nich píše, že „stojí pred nevratným rozhodnutím, ako ďalej s pánom prezidentom“. Pavel podľa neho môže získať pokoj, keď bude Turek na ministerstve životného prostredia. „Ak ale nie, spálim mosty spôsobom, ktorý vojde do učebníc politológie ako extrémny prípad kohabitácie,“ napísal minister zahraničných vecí a doplnil, že má podporu tak premiéra Andreja Babiša (ANO), ako aj hnutia SPD.
Macinka uviedol, že celý jeho postoj je založený na fakte, že Pavel je mimo ústavného rámca svojím neštandardným prístupom k vymenovaniu vlády. Podotkol tiež, že písal správy s vedomím, že Hrad môže konverzáciu zverejniť. Na otázku ČTK uviedol, že nezmenil svoj prístup a nezvažuje kompetenčnú žalobu na prezidenta. „Nechceme do tejto veci púšťať Ústavný súd,“ povedal. Podľa Macinku sa v minulosti správal súd aktivisticky. Už skôr spochybnil nestrannosť ústavných sudcov.Čítajte viac Šok z Pražského hradu: Pavel obvinil českého ministra zahraničia z vydierania. Prezident zverejnil správy
„Opozícia odvoláva Tomia Okamuru, nenávidí Andreja Babiša, je to ich šport. Tak teraz som pribudol na ďalší zoznam ja,“ okomentoval Macinka výzvu opozičných strán na svoju rezignáciu. „Mne nevadí, že opozícia kričí na vládu ‚odstúpte, odstúpte‘,“ dodal s tým, že je mu to úplne jedno.
Rozumie tomu, že premiér volá po upokojení situácie. „Myslím, že máme vo vládnej koalícii vzťahy veľmi dobré,“ povedal na otázku, či má podporu premiéra a koaličných strán.
Pavel odmietol vymenovať Turka za člena vlády ako jediného z navrhnutých adeptov s odôvodnením, že opakovane preukazoval nedostatok rešpektu voči českému právnemu poriadku. Počet, intenzita a dlhodobý charakter tohto správania svedčia o tom, že v jeho prípade nejde o jednorazové excesy napríklad z mladíckej nerozvážnosti, uviedol skôr prezident v liste Babišovi.
Macinka v textových správach tiež spomenul, že jediný dôvod, prečo Ukrajina nedostane lietadlá L-159, je, že o tom Pavol neuvážene hovoril do médií. „Tým, čo urobil, podľa môjho názoru výrazne znížil pravdepodobnosť, že by Ukrajina tie lietadlá mohla dostať,“ uviedol dnes minister na briefingu. Prezidentovi vytkol, že tému komentoval do médií namiesto diskusie s vládou za zatvorenými dverami.Čítajte viac Česká vláda nebude navyšovať výdavky na obranu, dve percentá HDP stačia, vyhlásil Okamura