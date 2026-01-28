Kam zmizla bývalá pravá ruka Zelenského? Jermak do armády nevstúpil. Už sa vie, čo sa chystá robiť

Pripomeňme, že prezident Volodymyr Zelenskyj sa ho zbavil na konci novembra lanského roku, keď vzniklo podozrenie, že mohol byť namočený do veľkého úplatkárskeho škandálu. Protikorupčné orgány však doteraz Jermaka neobvinili.
Keď odchádzal od Zelenského, pre noviny New York Post povedal, že sa rozhodol priamo zapojiť do obrany napadnutej vlasti: „Idem na front a som pripravený na akékoľvek represie. Som čestný a slušný človek." Odvtedy však nikto nevidel Jermaka vo vojenskej uniforme, ani nepočul o tom, že by sa naozaj pridal k ozbrojeným silám.
O osud Jermaka sa začal zaujímať poslanec Jaroslav Železňak. Požiadal ministerstvo obrany, aby mu poskytlo informáciu, či Jermak vstúpil k vojsku. Nedávna odpoveď znela tak, že sa nestal vojakom či už na základe mobilizácie alebo ako dobrovoľník.
Železňak o reakcii rezortu obrany informoval na sociálnej sieti. Ironicky poznamenal, že je veľmi ťažké nájsť „radového Jermaka": „Najprv zahraničná rozviedka uviedla, že s tým nemá nič spoločné. Potom pozemné sily reagovali, že nevedia – že u nich nie je." Železňak uzavrel svoj príspevok s poznámkou, že oficiálnu odpoveď poskytlo až ministerstvo obrany. Poslanec z tohto textu jednoznačne usúdil, že Jermak nesplnil svoj sľub o vstupe do armády a podobne to komentovali aj ukrajinské médiá.
Tie si teraz všimli jeden údaj, ktorý naznačuje, čo plánuje robiť niekdajšia pravá ruka Zelenského. Na webovej stránke advokátskej komory sa objavila informácia, že Jermak si od 23. januára obnovil svoju advokátsku prax. „Podľa výpisu nepracoval ako právnik od 20. februára 2020, keď sa stal vedúcim prezidentskej kancelárie. Predtým vykonával právnickú prax takmer 25 rokov," podotkol server Ukrainski novini.
Prípadná úloha Jermaka v rozsiahlej korupčnej afére zostáva neznáma. Príslušníci Národného protikorupčného úradu u neho v polovici novembra 2025 vykonali domovú prehliadku, ale obvinenie proti nemu nevzniesli. Škandál sa týka štátnej spoločnosti Enerhoatom, ktorá prevádzkuje jadrové elektrárne na Ukrajine. Prideľovanie zákaziek podľa vyšetrovateľov súviselo s prijímaním veľkých úplatkov.
Ani po dvoch mesiacoch sa nedá vylúčiť, že Jermaka nakoniec obvinia. Prečo? Protikorupčné orgány ho zjavne podozrievajú, pretože sa rozhodli preventívne zaistiť jeho majetok. Jermak prostredníctvom svojho právneho zástupcu napadol rozhodnutie prvostupňového súdu. Odvolací orgán však pred desiatimi dňami potvrdil, že nemôže disponovať s majetkom.
Objavila sa aj nepotvrdená informácia, že domovú prehliadku vykonali tiež u muža, ktorý robil Jermakovi osobného šoféra, keď bol šéf prezidentskej kancelárie. Protikorupčné orgány to odmietajú komentovať s vysvetlením, že nemôžu mariť vyšetrovanie celej korupčnej aféry.