Hodiny posledného súdu ukazujú 85 sekúnd do katastrofy. Svet nikdy nebol bližšie ku skaze

Pomyselné hodiny posledného súdu novo symbolicky ukazujú 85 sekúnd do rizika globálnej katastrofy. V utorok to ako správca hodín oznámil Bulletin amerických jadrových vedcov (BAS), podľa ktorého svet nebol nikdy bližšie k skaze.

27.01.2026 19:15
Doomsday Clock Foto: ,
Členovia Bulletinu jadrových vedcov, zľava Jon B. Wolfsthal, Asha M. George a Steve Fetter, odhaľujú Hodiny súdneho dňa nastavené na 85 sekúnd pred polnocou počas tlačovej konferencie v Carnegieho nadácii pre medzinárodný mier 23. januára 2026 vo Washingtone
Za rizikové faktory vedci označujú jadrovú hrozbu, umelú inteligenciu aj zmenu klímy, obavy vyvolávajú aj agresívne správanie Spojených štátov, Ruska a Číny.

Zatiaľ čo v minulom roku hodiny ukazovali 89 sekúnd do polnoci, teraz to je 85 sekúnd. V takejto pozícii hodiny, ktoré vedci vytvorili v roku 1947, ešte nikdy predtým neboli. Za posledné štyri roky to bolo tretíkrát, čo správcovia čas posunuli bližšie k polnoci.

„Hodiny posledného súdu samozrejme odrážajú globálne riziká a to, čo teraz vidíme, je globálnym zlyhaním vedenia,“ povedala Reuters šéfka BAS Alexandra Bellová. Pokiaľ ide o jadrové hrozby, tak sa podľa nej v minulom roku nič nevyvíjalo správnym smerom.

„Dlhodobé diplomatické štruktúry čelia nátlaku alebo sa rúcajú, vrátila sa hrozba skúšobných jadrových explózií, rastú obavy zo šírenia jadrových zbraní a v tieni nukleárnych zbraní boli tri ozbrojené konflikty,“ uviedla. Spomenula ruskú inváziu na Ukrajinu, izraelské a americké údery na Irán a pohraničný stret medzi Indiou a Pakistanom.

Bellová ďalej upozornila na rastúce napätie v Ázii, okrem iného na Kórejskom polostrove či medzi Čínou a Taiwanom, a tiež na tlaky na západnej pologuli po návrate Donalda Trumpa do Bieleho domu.

Vedci sa tiež obávajú neregulovaného zapojenia umelej inteligencie do vojenských systémov či jej možného zneužitia na vytváranie biologických hrozieb alebo na šírenie dezinformácií vo svete. BAS ďalej varoval pred hrozbami spojenými s klimatickými zmenami.

