Voľby vyhral tesne. Nasry Asfura sa stal prezidentom Hondurasu, súperi hovoria o ovplyvňovaní volieb Trumpom

Šesťdesiatsedemročný biznismen uspel v novembrových voľbách, ktoré sprevádzajú spory: porazení súperi hovoria o ovplyvňovaní volieb Trumpom a o manipuláciách pri tesnom sčítaní výsledkov.
Asfura je členom konzervatívnej Národnej strany a vo voľbách 30. novembra získal 40,27 percenta hlasov. Iba tesne porazil štvornásobného kandidáta Salvadora Nasrallu z Liberálnej strany s 39,39 percenta hlasov. Ich pozície boli počas niekoľkotýždňového sčítavania hlasov prakticky vyrovnané.
Sčítanie hlasov po novembrových voľbách trvalo niekoľko týždňov kvôli technickým a organizačným problémom. Asfuru označil najvyšší volebný orgán CNE za prezidenta na Štedrý deň po prepočte časti okrskov.
Asfurov centristický sok Salvador Nasralla odmietol pri veľmi tesnom výsledku uznať svoju porážku a v uliciach protestovali tisíce ľudí. Priebeh volieb kvôli Trumpovým výrokom kritizovala končiaca ľavicová prezidentka Xiomara Castrová, ktorá výsledok tiež odmietla uznať a podpísala nariadenie o úplnom prepočte hlasov schválené parlamentom. Tomu sa však CNE nepodriadila a Asfura sa dnes ujal funkcie.
„Honduras, sme tu, aby sme ti slúžili,“ povedal dnes prezident po tom, čo sľúbil vernosť ústave a ostatným zákonom. Asfura povedal, že posilní vzťahy s najdôležitejším zahraničným partnerom Hondurasu, ktorým sú Spojené štáty, kam mieri 60 percent honduraského vývozu. Už pred nástupom do úradu zavítal do Washingtonu, kde sa zišiel s ministrom zahraničných vecí Markom Rubiom.
Trump pred voľbami vyhlásil, že pokiaľ nevyhrá Asfura, stiahne všetku finančnú podporu Hondurasu. Aj v priebehu sčítania aktívne podporoval neskoršieho víťaza.
Asfura predtým nevylúčil, že môže obnoviť vzťahy s Taiwanom, ktoré v rámci zbližovania s Čínou prerušila Castrová. Stanicu CNN povedal, že najprv musí analyzovať záväzky, ktoré má Honduras s Čínou a potom sa rozhodne podľa toho, čo bude pre jeho krajinu najlepšie.
Honduras sa dnes stal ďalšou latinskoamerickou krajinou, ktorá v posledných rokoch zažila zmenu ľavicového vedenia za pravicu. Podobným vývojom prešli Argentína, Bolívia, Čile či Peru.
Podľa analytikov bude pre krajinu kľúčové, ako sa novému prezidentovi podarí vyriešiť otázku podfinancovaného verejného zdravotníctva, ktoré je zásadným problémom vnímaným obyvateľmi krajiny. Druhou veľkou úlohou sú investície do nových pracovných miest, píše agentúra Reuters.