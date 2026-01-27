Francúzska vláda ustála ďalšie dve hlasovania o nedôvere, rozpočet jej prešiel

Poslanci najprv hlasovali o návrhu krajne ľavicovej strany Nepodrobené Francúzsko (LFI), za ktorý sa vyslovilo 267 zákonodarcov. Potom prišiel na rad návrh krajne pravicového Národného združenia (RN), ktorý podporilo 140 poslancov. Na ich prijatie pritom bolo potrebných 289 hlasov.
Hlasovanie bolo reakciou opozície na to, že premiér Sébastien Lecornu využil článok 49.3 ústavy, aby bez hlasovania dolnej komory presadil návrh zákona o štátnom rozpočte na tento rok. Porušil tým svoj sľub zo začiatku vlaňajšieho októbra.
Minulý týždeň sa mu po dvoch obdobných hlasovaniach o nedôvere podarilo presadiť príjmovú stránku rozpočtu, dnes po neúspechu ďalších dvoch pokusov dolnou komorou prešla aj jeho výdavková časť.
Ľavica premiéra obvinila, že nedodržiava slovo a vykonáva bezprecedentné rozpočtové škrty, aby dosiahol ním stanovený päťpercentný deficit v pomere k hrubému domácemu produktu (HDP). Porušenie sľubu kritizovala aj pravica, podľa ktorej rozpočet ďalej prehlbuje deficit.
Návrh by mali vo štvrtok dostať na schválenie senátori. Ak ho zamietnu, vráti sa opäť do dolnej komory. Lecornu bude mať možnosť ho opäť skúsiť presadiť bez hlasovania, čo by podľa médií zrejme viedlo k dvom ďalším pokusom o vyslovenie nedôvery, pravdepodobne budúci týždeň. Ak by ich kabinet ustál, bol by rozpočet definitívne prijatý a skončila by štvormesačná rozpočtová debata, uviedol denník Le Figaro.Čítajte viac Francúzsko sa vyhlo pádu vlády. Premiér presadil rozpočet bez hlasovania, čelil dvom vlnám nedôvery