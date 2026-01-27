Trump spochybnil verziu agentov i svojich poradcov. Prezident neverí, že sa ich Alex Pretti pokúsil zavraždiť

Prezidentov výrok je v zásadnom rozpore s tvrdeniami členov jeho administratívy, vrátane Trumpovho blízkeho poradcu Stephena Millera, ktorý o zabitom Alexovi Prettim na sociálnej sieti X napísal, že sa pokúsil agentov zavraždiť. Millerov príspevok následne zdieľal viceprezident J.D. Vance."
„Nie,“ odpovedal Trump na otázku, či súhlasí s tým, ako Prettiho charakterizoval Miller. Trumpov poradca Prettiho označil za vraha, ktorý sa federálnych agentov pohraničnej stráže (USBP), ktorí ho zastrelili, pokúsil zavraždiť.
Šéf Bieleho domu podľa agentúry AFP zároveň uviedol, že Pretti, ktorý si podľa videí svedkov krátko pred svojou smrťou federálnych agentov zrejme natáčal na mobilný telefón, so sebou nemal nosiť zbraň.
„Nemôžete mať zbrane, nemôžete tam prísť so zbraňami,“ povedal Trump s odkazom na strelnú zbraň, ktorú ma Pretti v čase incidentu pri sebe a na ktorej držbu mal povolenie. Federálni agenti Prettimu zbraň odobrali pred tým, ako ho zastrelili, pripomína AFP. Trump nazval Prettiho smrť nešťastným incidentom.Čítajte viac Trump až po zabíjaní hasí požiar v Minneapolise: sťahuje aj šéfa ICE. Biely dom viní demokratov
Mnohí z Trumpových priaznivcov s jeho terajším postojom k noseniu zbraní na protesty nesúhlasia. Národná asociácia držiteľov strelných zbraní (NRA) je medzi tými, ktorí trvajú na tom, že druhý dodatok ústavy, ktorý zaručuje občanom právo držať a nosiť zbrane, platí aj v prípade protestov, ako bol ten, na ktorom sa Pretti zúčastnil v Minneapolise.
Republikánsky prezident dnes tiež oznámil, že ministerka vnútornej bezpečnosti Kristi Noemová zostane vo funkcii. „Odvádza veľmi dobrú prácu,“ povedal Trump o Noemovej, ktorá čelí silnejúcemu tlaku na svoju rezignáciu.
Noemová o Prettiho smrti vyhlásila, že muž bol zastrelený, pretože sa oháňal zbraňou. To ale minnesotské úrady odmietajú a je to v rozpore s videozáznamami, ktoré vyhotovili svedkovia na mieste. Mnoho demokratických zákonodarcov sa usiluje o ústavnú žalobu na Noemovú.
Trump novinárom tiež oznámil, že bude dohliadať na vyšetrovanie Prettiho smrti. „Budem naň dohliadať. Chcem veľmi poctivé a čestné vyšetrovanie. Musím to sám vidieť,“ povedal Trump.
Prezidentov splnomocnenec na ochranu hraníc Tom Homan sa dnes stretol s demokratickým guvernérom Minnesoty Timom Walzom. Walz podľa CNN uviedol, že sa dohodli „na potrebe pokračujúceho dialógu“.
Minnesota podľa Walza požaduje nestranné vyšetrovanie zabitia Prettiho a Renee Goodovej, ktorú 7. januára zastrelil agent Úradu pre imigráciu a clá (ICE). Štát tiež chce, aby administratíva znížila počet federálnych zložiek v Minnesote. Podľa Walza s týmito cieľmi súhlasil Trump, ktorý s guvernérom v pondelok telefonoval.
Trump v pondelok oznámil, že do Minneapolisu vysiela Homana, ktorý tam bude mať činnosť federálnych agentov na starosti. Očakáva sa, že s príchodom Homana do Minnesoty odtiaľ dnes odíde veliteľ Úradu colnej a hraničnej ochrany (CBP) Greg Bovino. Predstavitelia Trumpovej administratívy boli podľa skorších informácií CNN frustrovaní tým, ako Bovino situáciu v Minnesote po Prettiho zastrelení nezvláda.Čítajte viac VIDEO: Mal v ruke zbraň či telefón? Imigračný agent v USA zastrelil protestujúceho, úrady tvrdia, že bol ozbrojený