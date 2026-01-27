Pravda Správy Svet Trump spochybnil verziu agentov i svojich poradcov. Prezident neverí, že sa ich Alex Pretti pokúsil zavraždiť

Trump spochybnil verziu agentov i svojich poradcov. Prezident neverí, že sa ich Alex Pretti pokúsil zavraždiť

Americký prezident Donald Trump neverí, že muž zastrelený federálnymi agentmi na ulici v Minneapolise sa ich pokúsil zavraždiť. Trump to dnes podľa stanice CNN povedal novinárom.

27.01.2026 21:09 , aktualizované: 21:15
Donald Trump Foto: ,
Americký prezident Donald Trump
debata (1)

Prezidentov výrok je v zásadnom rozpore s tvrdeniami členov jeho administratívy, vrátane Trumpovho blízkeho poradcu Stephena Millera, ktorý o zabitom Alexovi Prettim na sociálnej sieti X napísal, že sa pokúsil agentov zavraždiť. Millerov príspevok následne zdieľal viceprezident J.D. Vance."

Dráma v Minneapolise, agent zastrelil protestujúceho
Video
Zdroj: Reuters

„Nie,“ odpovedal Trump na otázku, či súhlasí s tým, ako Prettiho charakterizoval Miller. Trumpov poradca Prettiho označil za vraha, ktorý sa federálnych agentov pohraničnej stráže (USBP), ktorí ho zastrelili, pokúsil zavraždiť.

Šéf Bieleho domu podľa agentúry AFP zároveň uviedol, že Pretti, ktorý si podľa videí svedkov krátko pred svojou smrťou federálnych agentov zrejme natáčal na mobilný telefón, so sebou nemal nosiť zbraň.

„Nemôžete mať zbrane, nemôžete tam prísť so zbraňami,“ povedal Trump s odkazom na strelnú zbraň, ktorú ma Pretti v čase incidentu pri sebe a na ktorej držbu mal povolenie. Federálni agenti Prettimu zbraň odobrali pred tým, ako ho zastrelili, pripomína AFP. Trump nazval Prettiho smrť nešťastným incidentom.

Greg Bovino, ICE Minnesota Čítajte viac Trump až po zabíjaní hasí požiar v Minneapolise: sťahuje aj šéfa ICE. Biely dom viní demokratov

Mnohí z Trumpových priaznivcov s jeho terajším postojom k noseniu zbraní na protesty nesúhlasia. Národná asociácia držiteľov strelných zbraní (NRA) je medzi tými, ktorí trvajú na tom, že druhý dodatok ústavy, ktorý zaručuje občanom právo držať a nosiť zbrane, platí aj v prípade protestov, ako bol ten, na ktorom sa Pretti zúčastnil v Minneapolise.

Republikánsky prezident dnes tiež oznámil, že ministerka vnútornej bezpečnosti Kristi Noemová zostane vo funkcii. „Odvádza veľmi dobrú prácu,“ povedal Trump o Noemovej, ktorá čelí silnejúcemu tlaku na svoju rezignáciu.

Noemová o Prettiho smrti vyhlásila, že muž bol zastrelený, pretože sa oháňal zbraňou. To ale minnesotské úrady odmietajú a je to v rozpore s videozáznamami, ktoré vyhotovili svedkovia na mieste. Mnoho demokratických zákonodarcov sa usiluje o ústavnú žalobu na Noemovú.

Agent ICE v MInneapolise strieľa na vodičku
Video

Trump novinárom tiež oznámil, že bude dohliadať na vyšetrovanie Prettiho smrti. „Budem naň dohliadať. Chcem veľmi poctivé a čestné vyšetrovanie. Musím to sám vidieť,“ povedal Trump.

Prezidentov splnomocnenec na ochranu hraníc Tom Homan sa dnes stretol s demokratickým guvernérom Minnesoty Timom Walzom. Walz podľa CNN uviedol, že sa dohodli „na potrebe pokračujúceho dialógu“.

Minnesota podľa Walza požaduje nestranné vyšetrovanie zabitia Prettiho a Renee Goodovej, ktorú 7. januára zastrelil agent Úradu pre imigráciu a clá (ICE). Štát tiež chce, aby administratíva znížila počet federálnych zložiek v Minnesote. Podľa Walza s týmito cieľmi súhlasil Trump, ktorý s guvernérom v pondelok telefonoval.

Trump v pondelok oznámil, že do Minneapolisu vysiela Homana, ktorý tam bude mať činnosť federálnych agentov na starosti. Očakáva sa, že s príchodom Homana do Minnesoty odtiaľ dnes odíde veliteľ Úradu colnej a hraničnej ochrany (CBP) Greg Bovino. Predstavitelia Trumpovej administratívy boli podľa skorších informácií CNN frustrovaní tým, ako Bovino situáciu v Minnesote po Prettiho zastrelení nezvláda.

Minneapolis, ICE, zastrelenie človeka, video Reuters Čítajte viac VIDEO: Mal v ruke zbraň či telefón? Imigračný agent v USA zastrelil protestujúceho, úrady tvrdia, že bol ozbrojený
Facebook X.com 1 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Donald Trump #Minneapolis #ICE
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"