Pohraničná stráž v Arizone postrelila človeka, údajne je v kritickom stave

V americkom štáte Arizona bola postrelená jedna osoba pri incidente, do ktorého bola zapojená americká hraničná stráž. Stanica NBC News o tom informovala s odvolaním sa na hovorkyňu úradu šerifa v okrese Pima.

27.01.2026 21:23
Obrnené vozidlo a múr s ostatnými drôtmi na americkej strane hranice s Mexikom
Hasičský zbor Santa Rita uviedol, že k streľbe došlo v južnej časti okresu Pima na hranici s Mexikom okolo 7.30 h miestneho času (15.30 h SEČ). Postrelená osoba bola v kritickom stave.

„Starostlivosť o pacienta bola odovzdaná miestnemu zdravotníckemu vrtuľníku, ktorý ho rýchlo transportoval do regionálneho traumatologického centra,“ uviedol hasičský zbor vo vyhlásení. „Incident naďalej aktívne vyšetrujú bezpečnostné zložky,“ dodal.

Okolnosti incidentu nie sú jasné. Známe nie sú ani informácie o totožnosti postrelenej osoby, či možnom zranení niektorého z príslušníkov bezpečnostných zložiek. Ministerstvo pre vnútornú bezpečnosť (DHS) na žiadosť o komentár bezprostredne nereagovalo.

NBC News pripomenula, že k incidentu došlo len tri dní po tom, ako agenti hraničnej stráže smrteľne postrelili 37-ročného Alexa Prettiho v Minneapolise, a ako agent ICE (Imigračného a colného úradu) v tom istom meste 9. januára zastrelil Renee Goodovú. Obe vraždy vyvolali v meste protesty a kritiku DHS, vrátane výziev na odvolanie ministerky Kristi Noemovej.

Zdroj: Reuters

Podľa stanice v rámci deportačnej iniciatívy DHS zastrelili federálni imigrační agenti od septembra celkovo 12 osôb.

Donald Trump Čítajte viac Trump spochybnil verziu agentov i svojich poradcov. Prezident neverí, že sa ich Alex Pretti pokúsil zavraždiť
