Letisko vo Vilniuse opäť prerušilo prevádzku pre podozrivé balóny

Letisko vo Vilniuse v utorok večer opäť pozastavilo lety pre podozrenia z narušenia litovského vzdušného priestoru balónmi z Bieloruska. Oznámili to tamojšie úrady.

27.01.2026 21:30
balóny, Litva Foto:
Na nedatovanej fotografii, ktorú zverejnila Štátna pohraničná stráž, dôstojník kontroluje balón používaný na prepravu cigariet do Litvy, pretože bieloruskí pašeráci ich často používajú na prepravu pašovaného tovaru do Európskej únie.
Prevádzka letiska, ktoré sa nachádza približne 30 kilometrov od hranice s Bieloruskom, bola zastavená o 18.05 h SEČ. Letisko muselo byť od začiatku októbra kvôli podobným incidentom zatvorené už viac než desaťkrát, naposledy v prvej polovici decembra.

Litva tvrdí, že balóny vysielajú pašeráci cigariet z Bieloruska. Súčasne kritizuje bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka, blízkeho spojenca ruského prezidenta Vladimira Putina, že proti tomu nezasahuje a prelety balónov preto Vilnius považuje za formu „hybridného útoku“.

