Po pokrstení zabíjanie. Ruským vojakom stavajú podzemné kostoly. Cirkev tvrdí, že na Ukrajine bojujú proti diablovi

Štátnej propagande poslúžil v Moskve na konferencii s názvom Obrana pravoslávia a ruského sveta. Na podujatí mohlo tragikomicky vyznieť, že okrem ruskej hymny pustili aj pieseň Či chcú Rusi vojnu. Protivojnovú skladbu z éry Sovietskeho zväzu si v Centrálnom dome ruskej armády vypočuli skalní podporovatelia vpádu na Ukrajinu.
Podľa očakávania prítomní namiesto slov o mieri počúvali metropolitu rozprávať o zabíjaní. Zdôraznil, že jednota národa vzniká tam, kde horí zem pod nohami. Opísal to takto: „V zákopoch špeciálnej vojenskej operácie, tam na frontovej línii, dochádza k premene ľudí, za ktorú sa modlíme tu v tyle,“ citoval Kirilla server RTVI.
Rétorika metropolitu pôsobila miestami ešte ostrejšie než tá, ktorá sa šíri z Kremľa: „Neonacizmus, ktorý sa objavil na Ukrajine, je satanizmus vo svojej politickej podobe. To znamená, že boj, ktorý dnes vedieme, nie je bojom s ľuďmi, ale s duchmi zla na vysokých pozíciách.“
Kirill dal najavo, že ruská pravoslávna cirkev sa nespolieha len na modlitby v tyle. Konštatoval, že od vypuknutia vojny vykonalo duchovnú službu pri vojakoch približne dvetisíc kňazov. Zmienil sa aj o ich súčasnom počte v oblasti bojov: „Každý deň sa nachádza s bojovníkmi viac ako 150 pastierov.“
Metropolita si pochvaľoval, že krst doteraz prijalo viac ako 52-tisíc bojujúcich ruských vojakov. „Je to päť plnokrvných divízií,“ poznamenal. Zvlášť sa rozplýval nad kresťanskými sviatosťami: „Len v roku 2025 prijalo sväté prijímanie na fronte viac ako 250-tisíc vojakov. Štvrť milióna veriacich za rok! Naša armáda v celej svojej modernej histórii nezažila takýto rozsah duchovnej služby.“Čítajte viac List z Charkova: Aký má zmysel moriť Ukrajincov mrazom?
Kirill v minulosti opakovane zdôrazňoval, že kňazi boli po stáročia neoddeliteľnou súčasťou vojska cárskeho Ruska až do komunistickej revolúcie v roku 1917. Predvlani v rozhovore pre denník Kommersant poukázal na to, že potom ich nahradili politruci, ktorí šírili marxisticko-leninskú ideológiu. Štátni pracovníci v službách propagandy sú však podľa neho po zániku Sovietskeho zväzu opäť vítaní: „Myslím si, že súčasná armáda by mala mať politických dôstojníkov aj vojenských kaplánov. Sú potrební – a sú potrební ako munícia a chlieb,“ povedal pre Kommersant.
Keď porovnáme údaje, o ktorých hovoril Kirill, vyplýva z nich, že počet duchovných v oblasti frontu sa zvýšil. Kým na jar 2024 hovoril o sto kňazoch, teraz uviedol, že ich je tam 150. „Duchovne podporujú vojakov pred bojom, utešujú zranených, modlia sa za víťazstvo našej armády a kážu Božie slovo,“ dodal Kirill. Treba pripomenúť, že ide o duchovných, ktorým ich vierovyznanie zakazuje používať zbrane, no napriek tomu s nadšením podporujú ich rinčanie počas invázie na Ukrajinu.
Prepojenie medzi pravoslávnou cirkvou a ozbrojenými silami v Rusku je natoľko silné, že spoločne budujú aj podzemné kostoly. Najnovší z nich vysvätili pred niekoľkými dňami v Doneckej oblasti. Prvú bohoslužbu celebroval iný metropolita, Ioann. Informovala o tom webová stránka Ruskej pravoslávnej cirkvi. Ioann nepochybuje o tom, že Rusi, ktorí padli v boji, sa dostali do raja: „Keď na nás pršia rakety a lietajú drony, chránia nás nielen pozemskí bojovníci, ale aj nebeskí vojaci.“
Podzemný kostol v Doneckej oblasti bol v poradí už trinásty, ktorý Rusi postavili. Všetky majú podobu bunkrov. Cirkev sa zakaždým stará o interiér, stavebné práce má v gescii armáda. „Keď si vlastnými rukami budujete kostoly vo vojnových podmienkach, hovorí to o vašej úprimnosti a láske k Bohu, k blížnym a k našej vlasti,“ upozornil Ioann okupantov.