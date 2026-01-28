Pravda Správy Svet Po pokrstení zabíjanie. Ruským vojakom stavajú podzemné kostoly. Cirkev tvrdí, že na Ukrajine bojujú proti diablovi

Po pokrstení zabíjanie. Ruským vojakom stavajú podzemné kostoly. Cirkev tvrdí, že na Ukrajine bojujú proti diablovi

Ruská pravoslávna cirkev sa usilovne zapája do invázie na Ukrajinu – ideologicky. Patriarcha Moskvy a celej Rusi Kirill po napadnutí susedného štátu napríklad ubezpečoval vojakov, že ak padnú v boji, čaká ich večný život. Medzi duchovných, ktorí dôrazne podporujú vojnovú mašinériu, patrí aj jeho menovec – metropolita Stavropoľa Kirill. Ten má v agende spoluprácu s ozbrojenými silami a hovorí o boji proti satanovi na zemi.

28.01.2026 17:00
Russia Orthodox Easter Putin Foto: ,
Ruská pravoslávna cirkev sa stotožňuje s inváziou na Ukrajinu. Ilustračná snímka je z veľkonočných sviatkov v Moskve v apríli minulého roku.
Štátnej propagande poslúžil v Moskve na konferencii s názvom Obrana pravoslávia a ruského sveta. Na podujatí mohlo tragikomicky vyznieť, že okrem ruskej hymny pustili aj pieseň Či chcú Rusi vojnu. Protivojnovú skladbu z éry Sovietskeho zväzu si v Centrálnom dome ruskej armády vypočuli skalní podporovatelia vpádu na Ukrajinu.

Podľa očakávania prítomní namiesto slov o mieri počúvali metropolitu rozprávať o zabíjaní. Zdôraznil, že jednota národa vzniká tam, kde horí zem pod nohami. Opísal to takto: „V zákopoch špeciálnej vojenskej operácie, tam na frontovej línii, dochádza k premene ľudí, za ktorú sa modlíme tu v tyle,“ citoval Kirilla server RTVI.

Rétorika metropolitu pôsobila miestami ešte ostrejšie než tá, ktorá sa šíri z Kremľa: „Neonacizmus, ktorý sa objavil na Ukrajine, je satanizmus vo svojej politickej podobe. To znamená, že boj, ktorý dnes vedieme, nie je bojom s ľuďmi, ale s duchmi zla na vysokých pozíciách.“

Kirill dal najavo, že ruská pravoslávna cirkev sa nespolieha len na modlitby v tyle. Konštatoval, že od vypuknutia vojny vykonalo duchovnú službu pri vojakoch približne dvetisíc kňazov. Zmienil sa aj o ich súčasnom počte v oblasti bojov: „Každý deň sa nachádza s bojovníkmi viac ako 150 pastierov.“

Metropolita si pochvaľoval, že krst doteraz prijalo viac ako 52-tisíc bojujúcich ruských vojakov. „Je to päť plnokrvných divízií,“ poznamenal. Zvlášť sa rozplýval nad kresťanskými sviatosťami: „Len v roku 2025 prijalo sväté prijímanie na fronte viac ako 250-tisíc vojakov. Štvrť milióna veriacich za rok! Naša armáda v celej svojej modernej histórii nezažila takýto rozsah duchovnej služby.“

Ukrajina Rusko útoky kyjev zima Čítajte viac List z Charkova: Aký má zmysel moriť Ukrajincov mrazom?

Kirill v minulosti opakovane zdôrazňoval, že kňazi boli po stáročia neoddeliteľnou súčasťou vojska cárskeho Ruska až do komunistickej revolúcie v roku 1917. Predvlani v rozhovore pre denník Kommersant poukázal na to, že potom ich nahradili politruci, ktorí šírili marxisticko-leninskú ideológiu. Štátni pracovníci v službách propagandy sú však podľa neho po zániku Sovietskeho zväzu opäť vítaní: „Myslím si, že súčasná armáda by mala mať politických dôstojníkov aj vojenských kaplánov. Sú potrební – a sú potrební ako munícia a chlieb,“ povedal pre Kommersant.

Keď porovnáme údaje, o ktorých hovoril Kirill, vyplýva z nich, že počet duchovných v oblasti frontu sa zvýšil. Kým na jar 2024 hovoril o sto kňazoch, teraz uviedol, že ich je tam 150. „Duchovne podporujú vojakov pred bojom, utešujú zranených, modlia sa za víťazstvo našej armády a kážu Božie slovo,“ dodal Kirill. Treba pripomenúť, že ide o duchovných, ktorým ich vierovyznanie zakazuje používať zbrane, no napriek tomu s nadšením podporujú ich rinčanie počas invázie na Ukrajinu.

Prepojenie medzi pravoslávnou cirkvou a ozbrojenými silami v Rusku je natoľko silné, že spoločne budujú aj podzemné kostoly. Najnovší z nich vysvätili pred niekoľkými dňami v Doneckej oblasti. Prvú bohoslužbu celebroval iný metropolita, Ioann. Informovala o tom webová stránka Ruskej pravoslávnej cirkvi. Ioann nepochybuje o tom, že Rusi, ktorí padli v boji, sa dostali do raja: „Keď na nás pršia rakety a lietajú drony, chránia nás nielen pozemskí bojovníci, ale aj nebeskí vojaci.“

Podzemný kostol v Doneckej oblasti bol v poradí už trinásty, ktorý Rusi postavili. Všetky majú podobu bunkrov. Cirkev sa zakaždým stará o interiér, stavebné práce má v gescii armáda. „Keď si vlastnými rukami budujete kostoly vo vojnových podmienkach, hovorí to o vašej úprimnosti a láske k Bohu, k blížnym a k našej vlasti,“ upozornil Ioann okupantov.

