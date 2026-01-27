Nemecko chce pretláčať model dvojrýchlostnej EÚ. Berlín plánuje blok šiestich popredných ekonomík

„Teraz je čas na Európu dvoch rýchlostí,“ vyhlásil v utorok v Berlíne nemecký vicekancelár a minister financií Lars Klingbeil. Spolu s francúzskym rezortným kolegom Rolandom Lescurom chce posilniť konkurencieschopnosť EÚ zavedením nového formátu spolupráce šiestich najväčších ekonomík bloku, vyplýva z listu Klingbeila.
Nemecký minister pozval partnerov z Francúzska, Poľska, Španielska, Talianska a Holandska na videokonferenciu, ktorá sa má uskutočniť v stredu. Jej cieľom je dohodnúť ambiciózny a konkrétny program na posilnenie suverenity, odolnosti a konkurencieschopnosti Únie. Toto stretnutie má byť úvodom do užšej spolupráce, pričom následné osobné rokovanie by sa mohlo konať na okraj najbližšieho zasadnutia Euroskupiny vo februári.
„Na prežitie v čoraz nepredvídateľnejšej geopolitickej situácii sa Európa musí stať silnejšou a odolnejšou,“ napísal Klingbeil v liste a zdôraznil, že pokračovať v doterajšom prístupe už nie je možné. Nemecký minister načrtol štvorbodový plán zameraný na prehĺbenie kapitálových trhov, posilnenie eura, lepšiu koordináciu investícií do obrany a zabezpečenie strategických surovín.Čítajte viac Slovensko brzdí a Európa nám uteká. Patríme k najslabším ekonomikám Únie a ľudia to výrazne cítia v peňaženkách