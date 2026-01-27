Pravda Správy Svet Nemecko chce pretláčať model dvojrýchlostnej EÚ. Berlín plánuje blok šiestich popredných ekonomík

Nemecko chce pretláčať model dvojrýchlostnej EÚ. Berlín plánuje blok šiestich popredných ekonomík

Nemecko chce presadzovať model takzvanej dvojrýchlostnej Európskej únie, ktorý by mohol pomôcť prekonať rozhodovaciu paralýzu v 27-člennom bloku a posilniť jeho konkurencieschopnosť. Berlín navrhuje, aby skupina ekonomicky silných členských štátov postupovala rýchlejšie v kľúčových politikách s cieľom urobiť Úniu silnejšou a nezávislejšou.

27.01.2026 22:58
Friedrich Merz Foto: ,
Nemecký kancelár Friedrich Merz
debata (11)

„Teraz je čas na Európu dvoch rýchlostí,“ vyhlásil v utorok v Berlíne nemecký vicekancelár a minister financií Lars Klingbeil. Spolu s francúzskym rezortným kolegom Rolandom Lescurom chce posilniť konkurencieschopnosť EÚ zavedením nového formátu spolupráce šiestich najväčších ekonomík bloku, vyplýva z listu Klingbeila.

Fico telefonuje s Merzom (Video z 20.01.2026)
Video
Zdroj: FB Roberta Fica

Nemecký minister pozval partnerov z Francúzska, Poľska, Španielska, Talianska a Holandska na videokonferenciu, ktorá sa má uskutočniť v stredu. Jej cieľom je dohodnúť ambiciózny a konkrétny program na posilnenie suverenity, odolnosti a konkurencieschopnosti Únie. Toto stretnutie má byť úvodom do užšej spolupráce, pričom následné osobné rokovanie by sa mohlo konať na okraj najbližšieho zasadnutia Euroskupiny vo februári.

„Na prežitie v čoraz nepredvídateľnejšej geopolitickej situácii sa Európa musí stať silnejšou a odolnejšou,“ napísal Klingbeil v liste a zdôraznil, že pokračovať v doterajšom prístupe už nie je možné. Nemecký minister načrtol štvorbodový plán zameraný na prehĺbenie kapitálových trhov, posilnenie eura, lepšiu koordináciu investícií do obrany a zabezpečenie strategických surovín.

peniaze, eurá, kalkulačka Čítajte viac Slovensko brzdí a Európa nám uteká. Patríme k najslabším ekonomikám Únie a ľudia to výrazne cítia v peňaženkách
Facebook X.com 11 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #ekonomika #Nemecko #Európa
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"