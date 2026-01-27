USA na Blízkom východe chystajú veľké vojenské cvičenie. Do regiónu dorazila aj ich lietadlová loď

Cvičenie „preukáže schopnosť nasadiť, rozptýliť a udržať bojovú vzdušnú silu v celom“ Blízkom východe, uviedlo vo vyhlásení letectvo amerického Centrálneho velenia (Centcom). Presný dátum ani miesto cvičenia nezverejnili.
Posilnenie vojenskej prítomnosti Spojených štátov na Blízkom východe súvisí podľa AFP s rozsiahlymi protestami v Iráne. Demonštrácie sa začali 28. decembra 2025 v dôsledku ekonomickej krízy a z Teheránu sa postupne rozšírili do celej krajiny. Bezpečnostné zložky proti demonštrantom násilne zasiahli, čo vyvolalo kritiku zo strany západných krajín.
Hoci iránske úrady zverejnili počty obetí protestov, ich údaje sú výrazne nižšie než údaje organizácie Human Rights Activists News Agency (HRANA) so sídlom v USA. Podľa nej presiahol počet potvrdených obetí 6-tisíc a vyšetruje ďalších 17-tisíc možných úmrtí.
Americký prezident Donald Trump nevylúčil vojenskú intervenciu USA v Iráne. V rozhovore pre americký spravodajský portál Axios však povedal, že Teherán má záujem o diplomatické riešenie napätia s USA.
Iránsky prezident Masúd Pezeškiján v utorok počas telefonátu so saudskoarabským korunným princom Muhammadom bin Salmánom uviedol, že kroky USA vedú len k nestabilite.
„Hrozby a psychologické operácie Američanov majú za cieľ narušiť bezpečnosť regiónu a nedosiahnu nič iné ako nestabilitu," povedal Pezeškiján. Podľa prezidenta môže zaručiť „trvalú bezpečnosť, stabilitu a mier v regióne (iba) jednota a súdržnosť" islamských krajín.