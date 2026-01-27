Ukrajina hlási pokrok z rokovaní v Abú Zabí. Zelenskyj je pripravený stretnúť sa s Putinom

V dnes zverejnenom rozhovore s denníkom Jevropejska pravda to uviedol šéf ukrajinskej diplomacie Andrij Sybiha. Chystaný mierový plán podľa neho podpíše Ukrajina so Spojenými štátmi a samostatne Spojené štáty s Ruskom.
„Rokovania sú veľmi zložité. Ale môžeme konštatovať kvalitatívnu zmenu v zložení ruskej delegácie. Sú to iní ľudia a už tam neboli tie pseudohistorické prednášky. Rozhovory boli veľmi sústredené,“ povedal šéf ukrajinskej diplomacie k trojstranným rozhovorom v Abú Zabí z minulého týždňa.
Sporné podľa Sybihy naďalej zostávajú otázky územia a Ruskom okupované Záporožské jadrové elektrárne. „Práve kvôli ich riešeniu je prezident pripravený stretnúť sa s Putinom a tieto otázky prediskutovať,“ povedal ukrajinský minister zahraničia.
Ukrajina naďalej trvá na tom, aby sa územné otázky riešili na základe existujúcej frontovej línie, zatiaľ čo Rusi stále požadujú, aby Kyjev stiahol svoje jednotky aj z neokupovanej časti Doneckej oblasti.
Dvadsaťbodová rámcová dohoda má mať podľa Sybihu charakter dvojstranného dokumentu, ktorý Ukrajina podpíše s USA a samostatne USA s Ruskom. Pripustil ale, že na túto tému sa ďalej vedú rokovania.
Americký zdroj oboznámený s rozhovormi v tejto súvislosti povedal agentúre Reuters, že Spojené štáty oznámili Ukrajine, že musia pristúpiť na mierovú dohodu s Ruskom, aby získala americké bezpečnostné záruky.
Európa podľa Sybihy zostáva prítomná vo vyjednávacom procese tým, že sa bude podieľať na bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu. Ich konkrétna podoba je naďalej predmetom rokovaní, Spojené štáty však majú byť akousi poistkou týchto garancií.
Európa podľa Sybihy zostáva prítomná vo vyjednávacom procese tým, že sa bude podieľať na bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu. Ich konkrétna podoba je naďalej predmetom rokovaní, Spojené štáty však majú byť akousi poistkou týchto garancií.

Jedným z bodov plánu je aj vstup Ukrajiny do EÚ do roku 2027. Podľa Sybihu bude musieť EÚ tento bod odsúhlasiť, hoci nebude priamym účastníkom dohody. „Som presvedčený, že nájdeme spôsob, ako to vyriešiť," dodal Sybiha.