V päťhviezdičkovom hoteli v lyžiarskom stredisku Courchevel vypukol požiar. Evakuovali 83 ľudí

Požiar, ktorého príčina nie je zatiaľ známa, sa šíri strechou budovy. Hasiči sa okrem likvidácie ohňa snažia eliminovať riziko rozšírenia požiaru na susedné objekty.
Starosta strediskovej obce Jean-Yves Pachod pre denník Le Dauphiné ozrejmil, že operácia je pre hasičov veľmi komplikovaná, pretože v objekte je dvojitá strecha. Hasiči musia všetko rozobrať, kým sa dostanú k plameňom. O 22:20 h požiar ešte stále nebol pod kontrolou.
K požiaru v hoteli Hôtel des Grandes Alpes došlo krátko pred 19.00 h miestneho času. Hasiči zasiahli prakticky okamžite, pričom z hotela evakuovali 83 hostí. Vedenie hotela potvrdilo, že všetci jeho hostia sú v bezpečí a budú ubytovaní v iných hoteloch.