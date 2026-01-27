Pravda Správy Svet V päťhviezdičkovom hoteli v lyžiarskom stredisku Courchevel vypukol požiar. Evakuovali 83 ľudí

Hasiči v lyžiarskom stredisku Courchevel vo Francúzskych Alpách v utorok večer evakuovali 83 hostí päťhviezdičkového hotela, v ktorom vypukol požiar. Ako informovala agentúra AFP, nateraz nehlásia žiadne obete na životoch.

27.01.2026 23:32
Požiar, ktorého príčina nie je zatiaľ známa, sa šíri strechou budovy. Hasiči sa okrem likvidácie ohňa snažia eliminovať riziko rozšírenia požiaru na susedné objekty.

Zdroj: X

Starosta strediskovej obce Jean-Yves Pachod pre denník Le Dauphiné ozrejmil, že operácia je pre hasičov veľmi komplikovaná, pretože v objekte je dvojitá strecha. Hasiči musia všetko rozobrať, kým sa dostanú k plameňom. O 22:20 h požiar ešte stále nebol pod kontrolou.

K požiaru v hoteli Hôtel des Grandes Alpes došlo krátko pred 19.00 h miestneho času. Hasiči zasiahli prakticky okamžite, pričom z hotela evakuovali 83 hostí. Vedenie hotela potvrdilo, že všetci jeho hostia sú v bezpečí a budú ubytovaní v iných hoteloch.

