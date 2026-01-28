ONLINE: Šéf poľskej diplomacie nalieha na Muska, aby Rusko odrezal od Starlinku

Najdôležitejšie udalosti
- Vojna na Ukrajine trvá už 1 435 dní
- Sybiha: Zelenskyj je pripravený rokovať s Putinom o územiach a Záporožskej jadrovej elektrárni
- Ruský útok na osobný vlak v Charkovskej oblasti zabil päť ľudí
- CSIS: Počet zranených a padlých na Ukrajine by na jar mohol prekročiť 2 milióny
27. január 2026
6:55 Ruská invázia na Ukrajinu si na oboch stranách konfliktu vyžiadala takmer dva milióny vojenských obetí – zabitých, zranených alebo nezvestných. Správu o tom zverejnil v utorok americké analytické Centrum pre strategické a medzinárodné štúdie (CSIS), píše agentúra AFP.
Najväčšie straty utrpeli ruské ozbrojené sily, ktoré od začiatku invázie na Ukrajinu vo februári 2022 prišli podľa odhadov až o 1,2 milióna vojakov, z toho približne 325.000 sú padlí.
„Od druhej svetovej vojny žiadna vedúca svetová mocnosť neutrpela v žiadnom konflikte ani zďaleka porovnateľné straty,“ uvádza správa CSIS v súvislosti s ruskými stratami.
Významné straty zaznamenali aj ukrajinské ozbrojené sily: od februára 2022 do decembra 2025 podľa CSIS prišli o 500.000 až 600.000 vojakov, z toho 100.000 až 140.000 sú padlí.
„Súhrnné straty Ruska a Ukrajiny môžu dosahovať až 1,8 milióna obetí a do jari 2026 by sa mohli priblížiť k hranici dvoch miliónov,“ uvádza štúdia CSIS.
Odhad počtu zabitých ruských vojakov sa vo všeobecnosti zhoduje s výpočtami, ktoré na základe otvorených zdrojov dlhodobo vedie ruská redakcia britskej stanice BBC a tímom dobrovoľníkov. Podľa ich údajov sa skutočný počet ruských obetí môže pohybovať v rozpätí od 254.800 do 368.100 osôb. Konečné číslo sa však výrazne zvýši, ak sa započítajú aj bojovníci proruských separatistických jednotiek samozvaných Doneckej a Luhanskej ľudovej republiky na východe Ukrajiny.
Stanovenie počtu zranených je podľa autorov správy podstatne zložitejšie. Súvisí to najmä s tým, že informácie o zraneniach sa v médiách objavujú len zriedkavo a mnohí zranení ruskí vojaci sú po liečení opätovne nasadzovaní na front, kde môžu byť zranení znova.
Vojna si zároveň vyžiadala vysoký počet civilných obetí. Monitorovacia misia OSN zaznamenala na Ukrajine v roku 2025 viac civilných úmrtí než v ktoromkoľvek inom roku okrem roku 2022.
Podľa Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva bolo v roku 2025 zabitých viac ako 2500 civilistov a vyše 12.000 utrpelo zranenia.
OSN doteraz od začiatku vojny v roku 2022 potvrdila takmer 15.000 civilných obetí. Ich skutočný počet je podľa OSN „pravdepodobne podstatne vyšší“.
6:40 Ruské útoky v Kyjevskej oblasti si v stredu vyžiadali životy dvoch ľudí a niekoľko zranených, informovala regionálna vojenská správa citovaná agentúrou AFP.
„V obci Bilohorodska zahynuli v dôsledku útoku muž a žena,“ spresnil vo svojom príspevku na sieti Telegram veliteľ kyjevskej regionálnej vojenskej správy Mykola Kalašnyk. Štyri ďalšie osoby utrpeli zranenia.
Úrady Charkovskej oblasti na severovýchode Ukrajiny medzičasom informovali, že počet obetí utorkového útoku ruskej armády na osobný vlak sa zvýšil na päť.
Ruské dronové útoky v rôznych regiónoch Ukrajiny si tak od utorka vyžiadali najmenej 12 obetí na životoch: v juhoukrajinskom meste Odesa v utorok zahynuli traja ľudia a zranených ich bolo 35; v Chersonskej oblasti ruský dron zasiahol rodinný dom, v ktorom prišla o život jedna žena. Za rovnakých okolností zahynula aj 58-ročná žena v Záporožskej oblasti.
V Ľvovskej oblasti ruský útok zasiahol infraštruktúru koncernu Naftohaz a spôsobil tam požiar. Manažment následne z bezpečnostných dôvodov a s ohľadom na ochranu životného prostredia nariadil technologickú prestávku vo výrobe. Od začiatku januára 2026 je to už 15. útok na objekty Naftohazu.
V dôsledku ruských útokov na energetickú štruktúru sa bez elektriny, kúrenia a vody ocitli v mrazivých teplotách tisíce Ukrajincov. Len v Kyjeve je bez elektriny naďalej asi 710.000 zákazníkov, uviedol vo svojom príspevku na sieti Telegram minister energetiky Denys Šmyhaľ.
6:20 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj je pripravený stretnúť sa so svojím ruským náprotivkom Vladimirom Putinom a rokovať o sporných územiach, ako aj o Ruskom okupovanej Záporožskej jadrovej elektrárni (ZAES). V rozhovore pre denník Jevropejska pravda to uviedol ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha.
V odpovedi na otázku o rokovaniach o ukončení vojny, ktoré sa v Abú Zabí konali za účasti delegácií Ruska, Ukrajiny a Spojených štátov, Sybiha potvrdil, že dve kľúčové otázky zostávajú nevyriešené: územia a osud ZAES.
Rusko trvá na stiahnutí ukrajinských jednotiek zo všetkých oblastí Donbasu na východe Ukrajiny vrátane tých, ktoré nie sú okupované ruskou armádou.
Ukrajina považuje túto požiadavku za neprijateľnú. Kyjev tiež trvá na stiahnutí ruských jednotiek zo Záporožskej jadrovej elektrárne, zatiaľ čo Spojené štáty navrhujú nad ňou spoločnú kontrolu s Ruskom.
Podľa Sybihu je prezident Zelenskyj pripravený stretnúť sa s Putinom, aby s ním prediskutoval a vyriešil tieto dve otázky.
Agentúra DPA doplnila, že Zelenskyj v minulosti opakovane vyjadril ochotu uskutočniť osobné stretnutie s Putinom, ale ruský prezident vyjadril pochybnosti o užitočnosti takýchto rozhovorov.
Na margo podpisu dohody o ukončení vojny Sybiha uviedol, že chystaný mierový plán – podľa neho – podpíše Ukrajina so Spojenými štátmi a samostatne Spojené štáty s Ruskom. Dodal, že EÚ tento dokument nepodpíše.
„Aj keď EÚ dokument nepodpíše, nemôže obsahovať žiadne klauzuly, na ktorých sa nedohodli európski spojenci. Toto je zásadné,“ vysvetlil Sybiha. Dodal, že nateraz sa diskutuje o takomto rámci. Rokovania však stále prebiehajú, pričom sú náročné.
Vyjednávači z Ukrajiny a Ruska cez uplynulý víkend viedli v Spojených arabských emirátoch po dlhých mesiacoch prvé priame rokovania sprostredkované Spojenými štátmi. Rozhovory by mali pokračovať v nedeľu v Abú Zabí.Čítajte viac Ukrajina hlási pokrok z rokovaní v Abú Zabí. Zelenskyj je pripravený stretnúť sa s Putinom
6:05 Ruský dronový útok zasiahol osobný vlak v ukrajinskej Charkovskej oblasti a zabil päť ľudí. Na platforme Telegram to uviedla regionálna prokuratúra. Už skôr informovala tiež o dvoch zranených. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorý predtým na sieti X informoval o štyroch zabitých, úder na civilný vlak označil za teroristický čin. Záchranári podľa neho na mieste stále pátrajú po niekoľkých ďalších ľuďoch. Moskva sa zatiaľ k týmto informáciám nevyjadrila.
„Podľa predbežných informácií nepriateľ zaútočil troma bezpilotnými lietadlami typu Šáhed. Zásahy sú pred rušňom a v osobnom vagóne, kde vypukol požiar,“ uviedol najprv ukrajinský vicepremiér a minister pre regionálny rozvoj Oleksij Kuleba na telegrame. Išlo podľa neho o spoj medzi mestami Barvinkove, ktoré sa nachádza v Charkovskej oblasti, a západoukrajinskými mestami Ľvov a Čop. Vo vlaku bolo podľa Kulebu 291 cestujúcich. V informáciách o počte cestujúcich vo vlaku sa ukrajinskí činitelia však zatiaľ rozchádzajú.
Charkovská oblastná prokuratúra uviedla, že vo vlakovej súprave bolo vyše 155 cestujúcich a že išlo o spoj na trase Čop-Charkov-Barvinkove. Rusi podľa nej útočili na vlak blízko obce Jazyke. „Doteraz boli nájdené fragmenty piatich tiel. Identifikácia zosnulých bude možno až po vykonaní testov DNA,“ uviedla neskôr prokuratúra.
„Útok na osobný vlak je priamym aktom ruského teroru proti civilnému obyvateľstvu. Žiadny vojenský cieľ,“ vyhlásil ukrajinský vicepremiér Kuleba. Podobne sa vyjadril ukrajinský prezident. „V akejkoľvek krajine by bol útok dronom na civilný vlak vnímaný rovnako – čisto ako teroristický čin,“ napísal na sociálnej sieti Zelenskyj.
„Neexistuje a nemôže existovať žiadne vojenské ospravedlnenie pre zabíjanie civilistov v železničnom vagóne,“ doplnil prezident. Podľa jeho slov bolo vo vlaku vyše 200 ľudí, z ktorých 18 sa nachádzalo vo vozidle zasiahnutom dronom.
6:00 Poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski vyzval majiteľa spoločnosti SpaceX Elona Muska, aby zablokoval prístup ruskej armády k družicovej internetovej službe Starlink. Podľa niektorých expertov ruská armáda využíva túto službu na navádzanie dronov útočiacich na ciele hlboko vo vnútrozemí Ukrajiny.
Vo svojom príspevku na sieti X Sikorski Muska upozornil, že takéto „zarábanie peňazí na vojnových zločinoch by mohlo poškodiť“ jeho značku.
Poľský minister zahraničných vecí súčasne retweetoval príspevok amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW), podľa ktorého „ruské jednotky čoraz viac využívajú družicové systémy Starlink na rozšírenie dosahu útočných dronov BM-35 a na vykonávanie úderov stredného doletu proti ukrajinským jednotkám v tyle.“
Nedávno o tom informoval aj popredný ukrajinský expert na drony Serhij Beskrestnov, známy vo svojej komunite aj ako Fleš (Flash), ktorý bol nedávno vymenovaný za poradcu ukrajinského ministra obrany Mychajla Fedorova.
Fleš napísal, že minulú sobotu ráno ruské jednotky zaútočili na vrtuľníky neďaleko mesta Kropyvnyckyj pomocou dronov typu Šáhid, ktoré boli riadené cez Starlink. Starlink na svoju komunikáciu využíva aj ukrajinská armáda.
Musk už v roku 2024 poprel správy o údajnom predaji terminálov Starlink Rusku. Ukrajinská spravodajská služba uviedla, že ruské jednotky dostávali toto zariadenie prostredníctvom sprostredkovateľov v tretích krajinách, a nie prostredníctvom priamych dohôd s Muskom.
Rusko v posledných mesiacoch zintenzívnilo svoje dronové útoky na ukrajinské jednotky na frontovej línii, ako aj na ukrajinské elektrárne a dopravnú infraštruktúru po celej krajine.