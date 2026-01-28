Muž v Minnesote napadol demokratickú kongresmanku, kritizovala postup ICE. Miller priznal, že agenti „možno nedodržiavali“ protokol

Stretnutie s voličmi sa konalo v jednom z komunitných centier. K útoku došlo po tom, čo Omarová vyzývala na zrušenie Imigračného a colného úradu (ICE) a odstúpenie ministerky vnútornej bezpečnosti USA Kristi Noemovej. Podľa Omarovej slov „ICE nie je možné reformovať“.
Muža, ktorý vyskočil spomedzi divákov, spacifikovali prítomní. Omarová po jeho vyvedení z miestnosti pokračovala v prejave a diskusii s voličmi. Podľa médií zrejme nebola vážne zranená.
Polícia a ďalšie orgány zatiaľ neoznámili, o akú látku išlo, ani či bol útočník zadržaný a či voči nemu boli vznesené obvinenia. K incidentu sa zatiaľ nevyjadril ani Biely dom.
AP pripomenula, že prezident USA Donald Trump Omarovú v posledných mesiacoch opakovane ostro kritizoval a hovoril o nej aj v utorok počas prejavu v štáte Iowa.Čítajte viac Trump až po zabíjaní hasí požiar v Minneapolise: sťahuje aj šéfa ICE. Biely dom viní demokratov
Útok na Omarovú už medzičasom odsúdili viacerí zákonodarcovia vrátane republikánskej kongresmanky Nancy Maceovej, ktorá zdôraznila, že fyzické útoky na volených predstaviteľov sú neprípustné.
Incident nastal v čase rastúceho napätia v súvislosti s imigračnou politikou a tragickými prípadmi, keď agenti ICE v Minneapolise smrteľne postrelili dvoch ľudí. Tieto kauzy vyvolali zo strany verejnosti ostrú kritiku a požiadavky na zmenu prístupu úradov. Omarová tieto udalosti označila za dôsledok „militarizovaného prístupu k migrácii“ a vyzvala na systémové zmeny.
Ilhan Omarová je americká politička somálskeho pôvodu. V Snemovni reprezentantov USA zastupuje štát Minnesota. Patrí k progresívnemu krídlu Demokratickej strany a je členkou neformálnej platformy zákonodarcov známej ako The Squad. Presadzuje dostupnejšie zdravotníctvo a školstvo, zvýšenie minimálnej mzdy a zníženie výdavkov na obranu. V roku 2023 bola pre svoje politické postoje odvolaná z výboru Snemovne reprezentantov pre zahraničné veci.Čítajte viac ICE zastrelil ďalšieho Američana. Agentov kritizuje aj Joe Rogan. Využije Trump svoju armádu na ovplyvnenie volieb?
Miller: Agenti pohraničnej stráže v Minneapolise „možno nedodržiavali“ protokol
Hlavný poradca Bieleho domu Stephen Miller v utorok uviedol, že úrady preverujú, prečo agenti americkej pohraničnej stráže (CBP) v Minneapolise „možno nedodržiavali“ správny protokol v prípade smrteľného postrelenia Alexa Prettiho.
Ako poznamenala televízia CNN, Miller patrí k najvplyvnejším a najnekompromisnejším členom administratívy USA v oblasti implementácie imigračného zákona. Priznanie možného pochybenia zo strany CBP je preto dôležitý vývoj v tomto prípade.
V stanovisku pre CNN Miller uviedol, že Biely dom poskytol „ministerstvu vnútornej bezpečnosti (DHS) jasné pokyny, že personál vyslaný do štátu Minnesota má byť využitý na operácie zamerané na zadržanie utečencov a vytvorenie fyzickej bariéry medzi zatýkacími tímami a narušiteľmi poriadku.“
„Vyhodnocujeme, prečo tím CBP mohol tento protokol nedodržiavať,“ dodal.Čítajte viac Trump spochybnil verziu agentov i svojich poradcov. Prezident neverí, že sa ich Alex Pretti pokúsil zavraždiť
Millerovo vyhlásenie predstavuje jeden z najvýraznejších posunov v komunikácii administratívy k incidentu, ktorý stál Prettiho život: Miller pôvodne označil Prettiho za „potenciálneho atentátnika“ a ministerka vnútornej bezpečnosti Kristi Noemová tvrdila, že Pretti „spáchal akt domáceho terorizmu“.
Videozáznamy však ukázali, že Pretti bol pred streľbou obkľúčený a odzbrojený bezpečnostnými zložkami. Prezident Trump potom Millerove vyjadrenia spochybnil a povedal, že o domácom terorizme v tomto prípade ani nepočul.
Miller dodal, že pôvodné vyhlásenie DHS vychádzalo zo správ agentov CBP na mieste.
V deň streľby bola Noemová v takmer neustálom kontakte s Bielym domom – vrátane Millera – a mala pokyny, ako prezentovať incident počas tlačovej konferencie. Podľa zdrojov jej údajne poradili, aby povedela, že Pretti sa údajne „oháňal zbraňou“, čo sa neskôr ukázalo ako nepravdivé.
Trump sa následne snažil dištancovať od kontroverzných výrokov Millera a Noemovej a v utorok sa o streľbe v Minnesote vyjadroval umiernene. Súčasne nariadil výmenu veliteľa operácií CBP na mieste: Grega Bovina vystrieda Tom Homan.
Trump zdôraznil, že ide o „malú zmenu“ v riadení situácie, nie o stiahnutie personálu, a že Bovina považuje za schopného, aj keď v určitých prípadoch jeho prístup nebol vhodný. Prezident zároveň potvrdil, že Noemová neodstúpi a „vykonáva veľmi dobrú prácu“.
Sudca zakázal vyhostenie päťročného chlapca a jeho otca pôvodom z Ekvádoru
Sudca federálneho súdu v USA vydal dočasné nariadenie, ktoré zakazuje vyhostenie päťročného chlapca ekvádorského pôvodu a jeho otca, ktorí boli minulý týždeň zadržaní v americkom štáte Minnesota.
Ide o prípad medializovaný aj mimo USA: fotografia vystrašeného chlapca v modrej zimnej čiapke so zajačími ušami a mnohofarebným batohom so Spidermanom, ktorého rukoväť drží muž v uniforme, bola zverejnená v mnohých médiách.
Sudca Fred Biery na súdnom pojednávaní v San Antoniu rozhodol, že akékoľvek vyhostenie alebo premiestnenie päťročného Liama Coneja Ramosa a jeho otca Adriana Alexandra Coneja Ariasa je pozastavené, kým prebieha súdny spor.
Otec a syn sú momentálne v rodinnom detenčnom centre v meste Dilley v štáte Texas. Zadržaní boli minulý týždeň pred svojím domom v Minnesote.
Podľa očitých svedkov a zamestnancov miestnych vzdelávacích inštitúcií federálne imigračné orgány použili tohto chlapca v predškolskom veku ako „návnadu“, pomocou ktorej sa chceli dostať do domu rodiny a k jeho rodičom.
Tento prístup vyvolal ostrú verejnú diskusiu o prístupe imigračných úradov. Ministerstvo vnútornej bezpečnosti označilo medializované tvrdenia za zavádzajúce a uviedlo, že otec z miesta utiekol, pričom syna nechal v naštartovanom aute na príjazdovej ceste k domu.
Federálni predstavitelia zároveň tvrdia, že otec bol v USA nelegálne: vstúpil tam údajne bez platných dokladov v decembri 2024. Právnik rodiny argumentuje, že jeho mandant podal žiadosť o azyl, čo mu de facto umožňuje pobyt v USA.
Agent ICE sa pokúsil vstúpiť do budovy ekvádorského konzulátu v Minneapolise
Agent amerického Imigračného a colného úradu (ICE) sa v utorok pokúsil vstúpiť do budovy ekvádorského konzulátu v meste Minneapolis v americkom štáte Minnesota. Zamestnanci konzulátu mu v tom však zabránili, aby ochránili Ekvádorčanov, ktorí sa nachádzali vo vnútri diplomatickej misie. V noci na stredu o tom informovala agentúra AFP, ktorá sa odvolala na ekvádorské ministerstvo zahraničných vecí.
Vláda ekvádorského prezidenta Daniela Nobou, ktorý je spojencom prezidenta USA Donalda Trumpa, v reakcii na tento incident poslala veľvyslanectvu USA v Quite protestnú nótu.
Mesto Minneapolis sa na prelome rokov stala epicentrom odporu proti Trumpovej tvrdej imigračnej politike a vlne deportácií.
Americký kardinál Tobin navrhuje zastaviť financovanie pre ICE
Vplyvný americký kardinál Joseph W. Tobin z Newarku v americkom štáte New Jersey ostro odsúdil imigračnú politiku prezidenta USA Donalda Trumpa. Vyzval aj na zastavenie financovania federálneho Imigračného a colného úradu (ICE) a označil ho za „bezbožnú“.
Kardinál Tobin v nedeľu počas online modlitieb vyzval veriacich, aby odmietli politiku, ktorá podľa neho ohrozuje dôstojnosť migrantov a protestujúcich.
Tobin označil ICE za „bezbožnú organizáciu“ a nabádal Američanov, aby oslovili svojich zástupcov v Kongrese a žiadali ich, aby neschválili ďalšie financovanie tejto agentúry.
Kardinál spomenul aj nedávne incidenty vrátane zatýkania migrantov a maloletých a smrteľného postrelenia dvoch demonštrantov federálnymi agentmi v Minneapolise v štáte Minnesota. „Sme v smútku za svet, za krajinu, ktorá dovolí, aby päťročné deti boli legálne unesené a protestujúci zabití,“ vyhlásil Tobin.
Tobinove výroky nadviazali na výzvy katolíckych vodcov v USA, ktorí kritizujú prístup Trumpovej administratívy k otázkam migrácie a volajú po ľudskom a dôstojnom zaobchádzaní s prisťahovalcami.
Veľký kritikom Trumpovej imigračnej politiky je aj pápež Lev XIV., ktorý sa narodil v USA. Zaobchádzanie s migrantmi v USA označil pápež za „mimoriadne neúctivé“.