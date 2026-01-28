Ďalšia petícia za peniaze daňových poplatníkov. Orbán spustil neformálne referendum o podpore EÚ Ukrajine

Vláda nechala petície rozoslať do domácností, povedal v provládnej televízii HírTv štátny tajomník János Nagy. Podľa agentúry AFP sa očakáva, že neoficiálne referendum podporí bilbordová kampaň a spoty v televízii a na internete.Čítajte viac Bude z Orbána prezident? A je Magyar ako Matovič? Odpovedá expert
Ľudia majú v petícii možnosť vyjadriť svoj odpor k „ďalšiemu financovaniu rusko-ukrajinskej vojny“, k „financovaniu ukrajinského štátu na ďalších desať rokov“ a k „zvyšovaniu účtov za energie v dôsledku vojny“.
Orbánova vláda kritizuje pomoc, ktorú Európska únia poskytuje Ruskom napadnutej Ukrajine, a dlhodobo udržiava dobré vzťahy s Moskvou.
Ľudia môžu svoje odpovede posielať do 23. marca, čo je približne tri týždne pred parlamentnými voľbami.
Voľby vypísané na 12. apríla znamenajú pre Orbána najťažšiu skúšku od roku 2010, keď sa dostal k moci. Jeho strana Fidesz v situácii, keď Maďari pociťujú dopady stagnujúcej ekonomiky a nespokojnosť s verejnými službami, zaostáva za stranou Tisza Pétera Magyara. Orbán sa svojho najväčšieho konkurenta snaží prezentovať ako bábku Bruselu, ktorá bude prostriedky na podporu Ukrajiny získavať vďaka úsporným opatreniam. Magyar takéto obvinenia odmieta a hovorí, že vláda národnú petíciu využíva na odvedenie pozornosti od skutočných problémov krajiny.