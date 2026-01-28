Pravda Správy Svet Ďalšia petícia za peniaze daňových poplatníkov. Orbán spustil neformálne referendum o podpore EÚ Ukrajine

Ďalšia petícia za peniaze daňových poplatníkov. Orbán spustil neformálne referendum o podpore EÚ Ukrajine

Maďarská vláda začína takzvanú národnú petíciu, teda neformálne referendum, týkajúce sa podpory Ukrajiny zo strany Európskej únie. Napísala o tom agentúra AFP, podľa ktorej ide o ďalšiu zo série petícií financovaných z peňazí daňových poplatníkov, ktorých cieľom je dodať legitimitu politike maďarského premiéra Viktora Orbána.

28.01.2026 07:15
debata
Orbán nečakane prišiel na Slovensko. Centrum Rimavskej Soboty bolo prísne strážené, konala sa tam veľká udalosť
Video
Pohreb, aký Rimavská Sobota ešte nezažila, sledovali v tamojšom centre desiatky zvedavcov. Na poslednú rozlúčku s významným biskupom Gézom Erdélyim, z Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku, prišiel aj maďarský premiér Viktor Orbán. Archívne video. / Zdroj: Pravda

Vláda nechala petície rozoslať do domácností, povedal v provládnej televízii HírTv štátny tajomník János Nagy. Podľa agentúry AFP sa očakáva, že neoficiálne referendum podporí bilbordová kampaň a spoty v televízii a na internete.

Magyar, Orbán Čítajte viac Bude z Orbána prezident? A je Magyar ako Matovič? Odpovedá expert

Ľudia majú v petícii možnosť vyjadriť svoj odpor k „ďalšiemu financovaniu rusko-ukrajinskej vojny“, k „financovaniu ukrajinského štátu na ďalších desať rokov“ a k „zvyšovaniu účtov za energie v dôsledku vojny“.

Orbánova vláda kritizuje pomoc, ktorú Európska únia poskytuje Ruskom napadnutej Ukrajine, a dlhodobo udržiava dobré vzťahy s Moskvou.

Orbán Čítajte viac Urobí Rusko niečo pre to, aby Orbán vyhral voľby? Na pomoc Fideszu sa chystá aj Trump

Ľudia môžu svoje odpovede posielať do 23. marca, čo je približne tri týždne pred parlamentnými voľbami.

Vidiecke sídlo Orbánovho otca
Video
Videá vidieckeho sídla, ktoré vlastní otec maďarského premiéra Viktora Orbána, majú na internete stovky tisíc zobrazení, pričom jeden z bojovníkov proti korupcii zverejnil nové zábery. Zdroj: FB/Ákos Hadházy / Zdroj: FB Ákos Hadházy

Voľby vypísané na 12. apríla znamenajú pre Orbána najťažšiu skúšku od roku 2010, keď sa dostal k moci. Jeho strana Fidesz v situácii, keď Maďari pociťujú dopady stagnujúcej ekonomiky a nespokojnosť s verejnými službami, zaostáva za stranou Tisza Pétera Magyara. Orbán sa svojho najväčšieho konkurenta snaží prezentovať ako bábku Bruselu, ktorá bude prostriedky na podporu Ukrajiny získavať vďaka úsporným opatreniam. Magyar takéto obvinenia odmieta a hovorí, že vláda národnú petíciu využíva na odvedenie pozornosti od skutočných problémov krajiny.

Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Viktor Orbán #Fidesz #Ukrajina #TISZA
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"