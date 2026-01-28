Pravda Správy Svet Je v šoku. Mám obavy o Trumpov psychický stav, povedal vraj Fico lídrom v Bruseli

Premiér Robert Fico vyjadril pri stretnutí s európskymi lídrami na summite v Bruseli minulý týždeň šok a znepokojenie z rozpoloženia amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorého navštívil 17. januára v jeho floridskom sídle Mar-a-Lago. S odvolaním sa na päť nemenovaných európskych diplomatických zdrojov to napísal server Politico. Ficova kancelária na žiadosť servera o komentár nereagovala, Biely dom správu označil za dezinformáciu a schôdzku opísal ako pozitívnu a produktívnu.

28.01.2026 08:20 , aktualizované: 08:43
Fico o stretnutí s Trumpom a ceste do USA
Video
Premiér Robert Fico, ktorý sa stretol s americkým prezidentom, označil cestu do USA a rokovanie s Trumpom za suverénne, sebavedomé a pre Slovensko dôležité z hľadiska energetickej bezpečnosti. / Zdroj: FB Roberta Fica

Fica, jedného z mála európskych politikov, ktorý často podporuje Trumpov postoj k údajným slabinám Európskej únie, „psychický stav“ amerického prezidenta znepokojil, oznámili Politico dvaja z diplomatov. Podľa nich slovenský premiér uviedol, že na neho šéf Bieleho domu pri osobnom stretnutí pôsobil „nebezpečne“.

Svoj dojem zo schôdzky s Trumpom Fico podľa zdrojov Politico popísal v rozhovore s kolegami z ďalších úniových krajín na okraj mimoriadnej Európskej rady 22. januára. Summit bol zvolaný v reakcii na Trumpove vyjadrenia a hrozby ohľadom prevzatia kontroly nad Grónskom, ktoré je autonómnym územím Dánska. Lídri využili stretnutie k snahe upokojiť napätie po tom, čo Trump pohrozil dodatočnými clámi na dovoz z tých európskych krajín, ktoré jeho zámer odmietli. Neskôr potom od týchto ciel ustúpil.

Fico svoj dojem z Trumpa podľa zdrojov Politico komentoval pri neformálnom rozhovore s európskymi kolegami a vrcholnými predstaviteľmi EÚ, nie pri formálnom rokovaní. Hoci žiadny z diplomatických zdrojov nebol na schôdzke osobne prítomný, o obsahu rozhovoru ich nezávisle na sebe informovali vrcholní predstavitelia ich krajín. Politico všetkým diplomatickým zdrojom prisľúbilo zachovanie anonymity, aby mohli hovoriť o dôvernom obsahu rozhovoru. Štyri zo zdrojov pochádzajú zo štyroch rôznych úniových administratív a piatym je vysoko postavený úradník v EÚ. Všetci zhodne uviedli, že nepoznajú konkrétny obsah Trumpových vyjadrení, ktoré u Fica vyvolali spomínanú reakciu.

Chválil sa prístupom

Ficov komentár je podľa Politico obzvlášť zaujímavý s ohľadom na skutočnosť, že slovenský premiér patrí k najhlasnejším zástancom Trumpa medzi európskymi politikmi. Po stretnutí v Mar-a-Lagu sa Fico vo videu na facebooku chválil svojim prístupom k americkému prezidentovi a zároveň vyjadril podporu prístupu USA k vojne medzi Ruskom a Ukrajinou, uviedol Politico. Pred rokom Fico vystúpil na konferencii konzervatívcov CPAC a Američanom odkázal: „váš prezident preukazuje Európe veľkú službu“.

Ficovi hovorcovia na opakované žiadosti o komentár nereagovali.

Takto Trump pozdravil Fica na konferencii CPAC
Video
Americký prezident Donald Trump na konzervatívnej konferencii CPAC pozdravil viacero zahraničných politikov, medzi nimi aj Roberta Fica. / Zdroj: C-SPAN

Zástupkyňa hovorkyne Bieleho domu Anna Kellyová uviedla, že „ide o úplne a úplne falošné správy od anonymných európskych diplomatov, ktorí sa snažia byť relevantní. Stretnutie v Mar-a-Lagu bolo pozitívne a produktívne“.

Akoby prišiel o rozum

Vysoko postavený predstaviteľ administratívy, ktorý bol na schôdzke Trumpa s Ficom prítomný a ktorý si prial zostať v anonymite, aby mohol rozhovor popísať, uviedol, že si nepamätá žiadne trápne momenty ani nevhodné výmeny názorov. Podľa neho bolo stretnutie, o ktoré Fico sám požiadal, príjemné a úplne bežné a zahŕňalo aj niekoľko uvoľnených momentov, ktoré zachytil fotograf Bieleho domu.

Jeden z európskych diplomatov naopak Politico povedal, že Fica schôdzka s Trumpom zrejme „traumatizovala“. Fico podľa jedného z diplomatov európskym kolegom povedal, že Trump pôsobil, ako by prišiel o rozum.

Robert Fico a Donald Trump na snímke zo 17.... Foto: SITA/AP, Andrea Mezeiová
VLÁDA: Návšteva v Spojených štátoch amerických Robert Fico a Donald Trump na snímke zo 17. januára 2025, keď sa stretli na Floride.

Tento popis ostro kontrastuje s Ficovými verejnými vyjadreniami k schôdzke s Trumpom. Premiér na facebooku pozvanie na Floridu označil za známku rešpektu a dôvery od amerického prezidenta. Diskutovali vraj o Ukrajine a tiež o spoločnom názore, že EÚ sa nachádza v „hlbokej kríze“. Fico stretnutie opísal ako neformálny a otvorený rozhovor.

Fico, ktorý počas svojej cesty do USA podpísal dohodu o civilnej jadrovej spolupráci s Washingtonom, sa vo videu naopak nezmienil o Trumpových tvrdeniach ohľadom Grónska ani o americkej operácii, pri ktorej bol začiatkom januára zajatý a do Spojených štátov unesený venezuelský líder Nicolás Maduro, ktorého USA vinia z narkoterorizmu.

Obavy o zdravie amerického prezidenta sa „rýchlo stávajú častejšou témou rozhovorov na všetkých úrovniach“, uviedol úradník EÚ, ktorý sa podieľa na politických diskusiách v Bruseli.

Sedemdesiatdeväťročný Trump pritom opakovane a dôrazne odmieta, že by trpel akýmkoľvek ochorením ovplyvňujúcim jeho kognitívne funkcie, a tento týždeň v rozhovore s New York Magazine vyhlásil, že netrpí Alzheimerovou chorobou.

