15 metrov denne a za akú cenu? CSIS zhodnotil „slimačie“ tempo okupantov a tiež úspechy Ukrajiny

Ako v novej štúdii uvádza Centrum pre strategické a medzinárodné štúdie vo Washingtone (CSIS), postup ruských okupantov na fronte pritom nepresahuje 70 metrov za deň. Niekedy je to len približne 15 metrov denne.
Celkový počet obetí, zranených a nezvestných je údajne okolo 1,8 milióna a do jari tohto roka by mohol dosiahnuť dva milióny. Presné čísla je ťažké určiť, keďže Moskva od začiatku rozsiahlej invázie straty podceňuje a Kyjev ich oficiálne nezverejnil.
V roku 2025 bolo zranených alebo zabitých približne 415-tisíc ruských vojakov, čo je priemerne 35-tisíc mesačne. Od začiatku rozsiahlej vojny zomrelo 100 až 140-tisíc ukrajinských vojakov, tvrdí centrum. Čo sa týka strát Ruska medzi severokórejskými žoldniermi, centrum odhaduje, že z 15-tisíc vojakov vyslaných Severnou Kóreou mohlo zomrieť niekoľko stoviek.
Štúdia okrem iných zdrojov použila odhady vlád USA a Spojeného kráľovstva. Poskytnuté údaje vykresľujú „pochmúrny obraz" v súvislosti s „pomalým postupom" Ruska na fronte. Okupanti sa totiž denne posúvajú pozdĺž frontu o 15 až 70 metrov. Podľa centra Rusko od januára 2024 získalo menej ako 1,5 % územia Ukrajiny.
Centrum podotýka, že ruský postup v bojoch o Časiv Jar a Pokrovsk je dokonca pomalší ako pri známej bitke pri Somme v prvej svetovej vojne. Napríklad v bojoch o Časiv Jar sa ruské sily v priemere denne posunú o 15 metrov, pričom počas 23 mesiacov to bolo iba o 10 kilometrov.
Na druhej strane, ukrajinské sily pri svojich protiofenzívach boli omnoho prekvapivejšie. Napríklad pri oslobodení Chersonu v novembri 2022 postupovali v priemere 590 metrov denne a pri protiofenzíve v Charkovskej oblasti niekoľko týždňov predtým to bolo dokonca až 7,5 kilometra denne, čo bola podľa centra jedna z najrýchlejších ofenzív v modernej histórii.