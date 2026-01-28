VIDEO: Takto vyzerá moderná vojna: ukrajinský bojový robot prinútil Rusov ku kapitulácii

Zábery ukazujú troch ruských vojakov, ako jeden po druhom prichádzajú k bezpilotnému pozemnému vozidlu (UGV), odkladajú si výstroj a líhajú si vedľa neho. „Takto vyzerá moderná vojna. Roboty sú na fronte. Ľudia sú v bezpečí,“ uviedol samotný výrobca.
Prieskumný aj útočný systém
Droid TW-7.62 – postavený na platforme NUMO – je prieskumný a útočný pozemný robotický systém prispôsobený pre guľomet KT-7.62 (PKT). Systém je podľa portálu Militarnyi vybavený technológiami na zvýšenie presnosti streľby. Pozemný dron je vybavený balistickým počítačom, ktorý zabezpečuje vysokú presnosť a efektívne zasahovanie cieľov, vysvetľuje vojenský portál.
Výrobca zároveň uvádza, že stroj má aj pokročilé automatizované funkcie. Okrem toho disponuje prvkami umelej inteligencie na autonómne zisťovanie, zameriavanie a sledovanie cieľov.
Ukrajinci o podobnej akcii už informovali. Ukrajinská 3. samostatná útočná brigáda v júli minulého roka oznámila vôbec prvý prípad v dejinách, keď ruskí okupanti kapitulovali pred bezpilotnými pozemnými robotmi bez toho, aby sa do akcie zapojila pechota. V operácii, ktorú brigáda označila za bezprecedentnú, sa vtedy podarilo získať kontrolu nad nepriateľskými pozíciami výlučne pomocou dronov a robotických komplexov, bez akýchkoľvek ľudských strát na strane Ukrajiny. Júlová operácia je taktiež zaznamenaná na videu.
Ďalšie projekty spoločnosti DevDroid
Spoločnosť DevDroid zároveň oznámila ďalší projekt zameraný na podporu ukrajinských síl. Technologická firma spúšťa výrobu evakuačných dronov Maul pre potreby Ozbrojených síl Ukrajiny.
Podľa dostupných informácií bol tento projekt iniciovaný priamo z prostredia armády. Projekt bol spustený na žiadosť 1. lekárskeho práporu Ozbrojených síl Ukrajiny, ktorý hľadal mobilný prostriedok na evakuáciu ranených v ťažkých bojových podmienkach.