VIDEO: Takto vyzerá moderná vojna: ukrajinský bojový robot prinútil Rusov ku kapitulácii

Ukrajinský pozemný robotický systém Droid TW-7.62 zajal troch ruských vojakov. Informovala o tom spoločnosť DevDroid, ktorá zároveň zverejnila aj video z udalosti.

28.01.2026 10:00
debata (3)
Ukrajinský robot zajal troch ruských vojakov
Video
Zdroj: DevDroid

Zábery ukazujú troch ruských vojakov, ako jeden po druhom prichádzajú k bezpilotnému pozemnému vozidlu (UGV), odkladajú si výstroj a líhajú si vedľa neho. „Takto vyzerá moderná vojna. Roboty sú na fronte. Ľudia sú v bezpečí,“ uviedol samotný výrobca.

Prieskumný aj útočný systém

Droid TW-7.62 – postavený na platforme NUMO – je prieskumný a útočný pozemný robotický systém prispôsobený pre guľomet KT-7.62 (PKT). Systém je podľa portálu Militarnyi vybavený technológiami na zvýšenie presnosti streľby. Pozemný dron je vybavený balistickým počítačom, ktorý zabezpečuje vysokú presnosť a efektívne zasahovanie cieľov, vysvetľuje vojenský portál.

Výrobca zároveň uvádza, že stroj má aj pokročilé automatizované funkcie. Okrem toho disponuje prvkami umelej inteligencie na autonómne zisťovanie, zameriavanie a sledovanie cieľov.

Ukrajinci o podobnej akcii už informovali. Ukrajinská 3. samostatná útočná brigáda v júli minulého roka oznámila vôbec prvý prípad v dejinách, keď ruskí okupanti kapitulovali pred bezpilotnými pozemnými robotmi bez toho, aby sa do akcie zapojila pechota. V operácii, ktorú brigáda označila za bezprecedentnú, sa vtedy podarilo získať kontrolu nad nepriateľskými pozíciami výlučne pomocou dronov a robotických komplexov, bez akýchkoľvek ľudských strát na strane Ukrajiny. Júlová operácia je taktiež zaznamenaná na videu.

Historický moment na fronte: Ruskí vojaci sa vzdali robotom
Video
Archívne video z júla 2025. / Zdroj: Ukrajinská 3. samostatná útočná brigáda

Ďalšie projekty spoločnosti DevDroid

Spoločnosť DevDroid zároveň oznámila ďalší projekt zameraný na podporu ukrajinských síl. Technologická firma spúšťa výrobu evakuačných dronov Maul pre potreby Ozbrojených síl Ukrajiny.

Podľa dostupných informácií bol tento projekt iniciovaný priamo z prostredia armády. Projekt bol spustený na žiadosť 1. lekárskeho práporu Ozbrojených síl Ukrajiny, ktorý hľadal mobilný prostriedok na evakuáciu ranených v ťažkých bojových podmienkach.

Ukrajinská Zúrivosť v nasadení: pozemný robot rozpútal peklo v Sumskej oblasti. Ruské pozície nevydržali
Video
HUR zverejnila 14. júla exkluzívne zábery z nasadenia pozemného robotického systému Liut (v preklade „Zúrivosť“). / Zdroj: Ukrajinská vojenská rozviedka (HUR)
Ukrajinský vojak testuje pozemný dron na...
Ide o takzvané UGV – pozemné diaľkovo ovládané...
+3 Ukrajinskí vojaci testujú pozemný dron na...
