Pravda Správy Svet Po streľbe v Minneapolise sa menia výpovede. Verzia ICE agentov sa rúca

Po streľbe v Minneapolise sa menia výpovede. Verzia ICE agentov sa rúca

Podľa amerických orgánov strieľali na Alexa Prettiho v Minneapolise až dvaja agenti Úradu colnej a pohraničnej stráže (CBP). Vyplýva to z predbežnej správy amerického ministerstva vnútornej bezpečnosti (DHS) vypracovanej pre Kongres, ktorú v utorok citovali viaceré americké médiá. TASR o tom píše podľa správy agentúry DPA a magazínu Politico.

28.01.2026 10:30
debata (5)
Agenti ICE zastrelil protestujúceho
Video
Zdroj: Reuters

Podľa správy sa Pretti údajne pokúsil zasiahnuť do konfliktu medzi agentmi a ženou protestujúcou proti imigračným operáciám. Príslušníci CBP sa potom „pokúsili Prettiho zatknúť“, ten sa však údajne bránil a agenti ho následne chytili a zrazili na zem.

Úrad CBP pre profesionálnu zodpovednosť v dokumente uviedol, že dvaja agenti začali na Prettiho strieľať po tom, ako iný agent na mieste zakričal, že 37-ročný muž má pri sebe zbraň.

Po streľbe jeden z agentov nahlásil, že má Pretti zbraň. Dokument však neuvádza, kedy presne agent túto zbraň zaistil.

Američan skončil v rukách imigračných agentov. Do hlbokého mrazu ho vyviedli len v spodnom prádle
Video
Zdroj: Twitter

Nové informácie poskytnuté CBP sa líšia od pôvodných správ DHS, ktoré vo svojom vyhlásení cez víkend uviedlo, že jeden z agentov pohraničnej stráže vystrelil „obranné výstrely“ po tom, čo sa k nim Pretti „priblížil“ so zbraňou.

Najnovšia správa už neuvádza, že by sa Pretti pokúsil siahnuť po svojej zbrani. Dostupné videozáznamy tiež ukázali, že Pretti bol pred streľbou obkľúčený a odzbrojený bezpečnostnými zložkami.

Už 7. januára agenti Imigračného a colného úradu (ICE) v Minneapolise smrteľne zranili Američanku Renée Goodovú, ktorá sa jedného z nich údajne pokúšala zraziť autom. Toto tvrdenie spochybňujú videá z miesta činu, na ktorých vidieť, že Goodovej vozidlo sa agentovi vyhýbalo.

Facebook X.com 5 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #USA #Amerika #Donald Trump #Minneapolis #ICE
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"