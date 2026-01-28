Pravda Správy Svet Dolár je teraz na skvelej úrovni, povedal po prepade kurzu americkej meny Trump

Dolár je teraz na skvelej úrovni a pokles jeho kurzu nie je dôvodom na obavy. V utorok to povedal americký prezident Donald Trump. Americká mena voči košu mien oslabila zhruba na štvorročné minimum, dole ju tlačí očakávania, že centrálna banka (Fed) bude ďalej znižovať úrokové sadzby, a tiež obavy o nezávislosť samotnej banky. Dolár podľa analytikov stráca aj kvôli neistote ohľadom ciel a vinou rastúcich rozpočtových deficitov Spojených štátov.

Prezident Donald Trump máva po príchode na južný trávnik Bieleho domu v utorok 27. januára 2026 vo Washingtone.
Trump v utorok na otázku reportéra, či mu ďalšie oslabenie meny nerobí starosti, odpovedal: „Nie, myslím, že je to skvelé.“ Poukázal na obchodné transakcie, ktoré Spojené štáty uzavreli, podrobnosti k tomu ale nespomenul.

Pokles dolárového indexu, ktorý vyjadruje hodnotu dolára ku košu šiestich hlavných svetových mien, po Trumpových komentároch zrýchlil. Index klesol až na 95,566 bodu, najnižšie od februára 2022, než sa trochu zotavil. Dnes krátko pred 10:00 SEČ vykazoval pokles 0,1 percenta na 96,09 bodu.

Slabý dolár pomáha americkým vývozcom, zvyšuje ale dovozné náklady a inflačné riziká. Prispieva aj k rastu ceny zlata, ktoré dnes prekonalo hranicu 5300 dolárov za trojskú uncu a od začiatku roka má k dobru okolo 22 percent. Rekordy zdoláva aj cena striebra.

„Trump uviedol, že sa neobáva prepadu meny, a to po desaťpercentnom poklese v roku 2025. Trumpova stratégia je jednoduchá: zahriať v polovici volebného obdobia ekonomiku a predbehnúť Fed – ktorý sa zrejme zdráha znižovať úrokové sadzby – tým, že nechá dolár klesať,“ uviedol analytik.

„Ukazuje to krízu dôvery v americký dolár a zdá sa, že aj keď Trumpova administratíva trvá na svojej nevyspytateľnej obchodnej, zahraničnej a hospodárskej politike, táto slabosť by mohla pretrvávať. Slabý americký dolár je v rozpore s inak silnými fundamentmi. Americkej ekonomike sa ďalej darí výnimočne dobre, dolár by to mal odrážať.“ analytik Kyle Rodda zo spoločnosti Capital.com.

Dolár podľa denníka Financial Times oslabuje aj neistota ohľadom následníka súčasného šéfa Fedu Jeroma Powella, ktorému mandát končí v máji. Trump v utorok zopakoval, že nové meno oznámi čoskoro. Denník pripomína, že americkej mene škodia aj nezhody v NATO medzi Spojenými štátmi a európskymi spojencami ohľadom Trumpových požiadaviek na prevzatie Grónska.

Dolár už vlani oslabil o deväť percent. Tento mesiac jeho pokles dosahuje zatiaľ 2,3 percenta a teraz mieri aj k najväčšiemu týždennému poklesu od vlaňajšieho apríla.

„Pre českú ekonomiku znamená slabší dolár voči korune protiinflačné riziko. Ide o lacnejšie nákupy zahraničného tovaru denominovaného v dolároch, ktoré sa môže vo výsledku premietnuť do konečných spotrebiteľských cien. Ak ďalej klesnú ceny ropy a koruna ešte posilní, budeme svoje autá tankovať lacnejšie,“ napísal ČTK hlavný ekonóm spoločnosti Portu Jan Berka.

Pozornosť investorov sa teraz sústredí na zasadnutie menového výboru Fedu. Očakáva sa, že centrálna banka dnes ponechá úrokové sadzby bez zmeny v pásme 3,50 až 3,75 percenta. Investorov ale budú zaujímať Powellove komentáre k stavu ekonomiky ak menovej politike.

