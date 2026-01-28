Putin v srdci Washingtonu: Trump si v Bielom dome vyvesil fotku s ruským prezidentom priamo nad fotografiu vlastnej vnučky

„Taktiež som si vo vestibule, ktorý spája Západné krídlo s prezidentskou rezidenciou, všimla niečo, čo som nikdy predtým nevidela: zarámovanú fotku prezidentov Trumpa a Putina na ich letnom summite na Aljaške,“ napísala Landersová.
Landersovú zaujalo aj umiestnenie snímky v interiéri Bieleho domu. Fotografia Trumpa s Putinom sa nachádza totiž priamo nad fotkou amerického prezidenta s jedným z jeho vnúčat, dcérou Donalda Trumpa Jr. Chloe.
Podľa dostupných informácií poslal túto fotografiu Trumpovi Putin ako dar vlani v auguste. Americký prezident vtedy uviedol, že ju podpíše a pošle späť ruskému lídrovi. „Podpíšem mu to. Ale jednu mi poslal a ja som si hovoril, že by ste ju radi videli… Prišlo mi, že je to pekná fotka Putina. Je to ok fotka mňa, ale pekná jeho. Takže to bolo veľmi milé, že mi ju poslali,“ komentoval Trump.
V tom období bol Trump presvedčený, že mierové rokovania sú po aljašskom summite na dobrej ceste. Ruského prezidenta sa snažil motivovať aj inak. „Putina sa navyše k uzavretiu mierovej dohody snažil nalákať prípadnou pozvánkou na majstrovstvá sveta vo futbale, ktoré sa budú tento rok konať v USA, Kanade a Mexiku.“ Fotografiu odhalil počas tlačovej konferencie so šéfom FIFA Giannim Infantinom.