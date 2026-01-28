Pravda Správy Svet Putin v srdci Washingtonu: Trump si v Bielom dome vyvesil fotku s ruským prezidentom priamo nad fotografiu vlastnej vnučky

Na chodbe Bieleho domu po novom visí spoločná fotografia amerického prezidenta Donalda Trumpa a ruského prezidenta Vladimira Putina. Snímka pochádza z minuloročného mierového summitu na Aljaške. Na jej umiestnenie upozornila na sociálnej sieti X spravodajkyňa televízie PBS Elizabeth Landersová.

28.01.2026 13:00
Modrina v tvare Grónska? Trump má novú podliatinu. Ako k nej prišiel?
Video
Zdroj: Reuters

„Taktiež som si vo vestibule, ktorý spája Západné krídlo s prezidentskou rezidenciou, všimla niečo, čo som nikdy predtým nevidela: zarámovanú fotku prezidentov Trumpa a Putina na ich letnom summite na Aljaške,“ napísala Landersová.

Landersovú zaujalo aj umiestnenie snímky v interiéri Bieleho domu. Fotografia Trumpa s Putinom sa nachádza totiž priamo nad fotkou amerického prezidenta s jedným z jeho vnúčat, dcérou Donalda Trumpa Jr. Chloe.

Podľa dostupných informácií poslal túto fotografiu Trumpovi Putin ako dar vlani v auguste. Americký prezident vtedy uviedol, že ju podpíše a pošle späť ruskému lídrovi. „Podpíšem mu to. Ale jednu mi poslal a ja som si hovoril, že by ste ju radi videli… Prišlo mi, že je to pekná fotka Putina. Je to ok fotka mňa, ale pekná jeho. Takže to bolo veľmi milé, že mi ju poslali,“ komentoval Trump.

Vojna sa musí skončiť. Trump poslal odkaz do Kremľa a avizuje stretnutie s Putinom
Video
Vojna sa musí skončiť, uviedol po rokovaní s Volodymyrom Zelenským Donald Trump. / Zdroj: Reuters

V tom období bol Trump presvedčený, že mierové rokovania sú po aljašskom summite na dobrej ceste. Ruského prezidenta sa snažil motivovať aj inak. „Putina sa navyše k uzavretiu mierovej dohody snažil nalákať prípadnou pozvánkou na majstrovstvá sveta vo futbale, ktoré sa budú tento rok konať v USA, Kanade a Mexiku.“ Fotografiu odhalil počas tlačovej konferencie so šéfom FIFA Giannim Infantinom.

