Na čelo anglikánskej arcidiecézy v Canterbury sa postavila prvá žena

Novou anglikánskou arcibiskupkou z Canterbury sa v stredu stala Sarah Mullallyová.

28.01.2026 13:46 , aktualizované: 13:56
Sarah Mullallyová Foto:
Sarah Mullallyová počas slávnostného potvrdenia jej zvolenia za novú arcibiskupku z Canterbury v Katedrále svätého Pavla v centre Londýna v stredu 28. januára 2026.
Stala sa tak prvou ženou na tejto pozícii. Nomináciu niekdajšej londýnskej biskupky do vedenia arcidiecézy v Canterbury schválil ešte začiatkom októbra britský kráľ Karol III. ako hlava anglikánskej cirkvi. Informovala o tom agentúra AP, píše TASR.

Mullallyovú do funkcie oficiálne potvrdili obradom v londýnskej Katedrále sv. Pavla. V minulosti pôsobila ako zdravotná sestra v onkologickej starostlivosti. Teraz bude viesť arcidiecézu v Canterbury ako prvá žena v jej 1400-ročnej histórii.

Hoci je už v týchto chvíľach oficiálne arcibiskupkou z Canterbury, katedrálu si ceremoniálne prevezme až v marci.

Pozícia najvyššie postaveného duchovného v anglikánskej cirkvi, ktorá má celkovo 85 miliónov členov, bola neobsadená od novembra 2024. Vtedy odstúpil arcibiskup Justin Welby po zisteniach nezávislého vyšetrovania, že cirkev utajovala prípady sexuálneho zneužívania chlapcov a mladých mužov v 70. rokoch.

Anglikánska cirkev sa podľa agentúry AP už roky snaží zbaviť obvinení z dlhoročného zakrývania sexuálneho zneužívania a zlyhania v oblasti ochrany detí a zraniteľných osôb. V súčasnosti prešetruje sťažnosť z roku 2020 proti postupu Mullallyovej pri riešení obvinení vznesených osobou označenou ako „N“.

Arcibiskup z Canterbury je považovaný za duchovného vodcu anglikánskej cirkvi na celom svete. Je tiež členom Snemovne lordov britského parlamentu. Mullallyová bude v poradí 106. osobou na čele arcidiecézy v Canterbury.

