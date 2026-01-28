Čína pomáha Rusku stavať rakety Orešnik: The Telegraph odhaľuje kľúčovú úlohu Pekingu v Putinovej vojne

Denník The Telegraph uvádza, že Čína posiela Rusku nástroje, ktoré pomáhajú pri vývoji hypersonickej rakety s jadrovou hlavicou. Tú podľa denníka ruský prezident Vladimir Putin využíva na vyhrážanie sa Západu.
Začiatkom januára nasadili ruské sily použiť raketu Orešnik proti mestu Ľvov, ktoré leží len 64 kilometrov od hraníc s Poľskom. Táto balistická raketa, použitá v boji zatiaľ len dvakrát, môže počas letu vypustiť šesť bojových hlavíc zasahujúcich rôzne ciele.
Podľa denníka si výroba hlavíc pre rakety schopné zasiahnuť Európu za menej ako 20 minút vyžaduje špecializované výrobné stroje a nástroje. Tie majú byť súčasťou technológií a moderného vybavenia v hodnote 10,3 miliardy dolárov, ktoré Čína podľa denníka poslala Rusku na pomoc pri budovaní vojenskej techniky a rozširovaní výroby zbraní.
Čínske stroje v ruských zbrojovkách
Zvýšenie ruskej výroby zbraní má podľa ukrajinskej rozviedky súvisieť aj s používaním konkrétneho čínskeho CNC stroja – karuselového sústruhu na opracovanie kovov. Ten sa má využívať v štátnom závode vo Votkinsku, ktorý je označovaný za popredný ruský podnik na výrobu rakiet a na ktorý uvalili sankcie Británia, USA, EÚ aj Japonsko. Práve v tomto závode prebieha výroba rakiet Orešnik, ako aj balistických rakiet Iskander-M a medzikontinentálnych rakiet Topol-M.
The Telegraph zároveň predpokladá, že Čína mohla Rusku dodať aj ďalšie komponenty v hodnote miliárd dolárov, nevyhnutné na výrobu vysokopresných zbraní a lietadiel, ktoré Rusko nedokáže vyrábať samo alebo len v obmedzenom množstve.Čítajte viac Koľko rakiet Orešnik má Rusko? Ukrajinské tajné služby ich spočítali
Podľa údajov Import Genius ide napríklad o: mikročipy a pamäťové dosky – najmenej 4,9 miliárd dolárov (pre presné zbrane a stíhačky Su); obrábacie stroje – najmenej 3,1 miliardy dolárov (za prvé tri roky invázie); ložiská – 130 miliónov dolárov (pre lietadlá a vozidlá); piezoelektrické kryštály – 97 miliónov dolárov (pre radary a systémy elektronického boja); teleskopické zameriavače – 42 miliónov dolárov
Úder Orešnikom a následné vyšetrovanie
Služba bezpečnosti Ukrajiny (SBU) už skôr informovala, že zadržala dvoch ruských agentov, ktorí mali pomáhať zisťovať následky úderu Orešnikom v Ľvovskej oblasti. Išlo o 64-ročného muža a jeho 22-ročného suseda. Mladší z nich mal fotografovať miesta dopadov a posielať dáta staršiemu, ktorý ich následne odovzdával ruskému kurátorovi, doplnila agentúra UNIAN.
Dôstojník vzdušných síl v zálohe Anatolij Chrapčynskyj uviedol, že odpálenie Orešnika sa javí ako použitie medzikontinentálnej balistickej rakety. „V takom prípade musí Rusko vopred informovať USA,“ vysvetlil. Aj preto veľvyslanectvo USA na Ukrajine zverejnilo varovanie pred značným nebezpečenstvom 48 hodín pred útokom na Dnipro aj Ľvov.Čítajte viac Zverejnili rebríček najmocnejších armád sveta v roku 2026