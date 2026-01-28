Gerasimov si podľa ISW vymýšľa úspechy na fronte a Donbas Rusi neovládnu skôr ako v roku 2027

Postup okupantov na východe Ukrajiny sa na prelome rokov spomalil, čo experti z ISW pripisujú najmä nepriaznivému počasiu. Snahy o úplné ovládnutie Doneckej oblasti tak môžu trvať výrazne dlhšie, než sa predpokladalo. „Je nepravdepodobné, že ruské sily obsadia zvyšok Doneckej oblasti pred augustom 2027, za predpokladu, že budú schopné udržať tempo postupu z konca novembra 2025,“ píše sa v správe. Moskva by podľa nich na tento cieľ musela „vynaložiť značné množstvo zdrojov, času a personálu“.
Gerasimova „paralelná realita“
Analytici zároveň ostro kritizujú ruské vojenské velenie za vedomé zavádzanie verejnosti o úspechoch na fronte. Náčelník generálneho štábu Valerij Gerasimov totiž vyhlásil, že ruské sily od začiatku januára 2026 obsadili až 500 štvorcových kilometrov územia.
Dáta nezávislých pozorovateľov však hovoria o polovičných číslach. „ISW pozoroval dôkazy naznačujúce, že ruské sily postúpili len na 265 štvorcových kilometroch,“ uvádza inštitút. Podľa nich ide o vedomú snahu vytvoriť „alternatívnu realitu“ a dotlačiť Západ k ústupkom: „Ruské vojenské velenie prezentuje dokázateľné lži a preháňania o ziskoch na bojisku s cieľom prinútiť Ukrajinu a Západ pristúpiť na požiadavky, ktoré Rusko nie je schopné dosiahnuť vojensky.“
Moskva v rámci rokovaní o ukončení vojny deklaruje, že mier je možné dosiahnuť tým, že sa ukrajinské sily stiahnu aj z tých častí Donbasu, ktoré majú stále pod kontrolou. Kyjev takéto požiadavky odmieta s tvrdením, že ústupky by Rusko len posilnili.
Územné nároky Ruska sa však napriek vyjadreniam jeho predstaviteľov netýkajú iba Donbasu, upozornili analytici z ISW. Toto tvrdenie má podľa nich oporu v opakovaných vyjadreniach náčelníka generálneho štábu Valerija Gerasimova o nárazníkových zónach v Charkovskej, Sumskej a Dnepropetrovskej oblasti.Čítajte viac Kam zmizla bývalá pravá ruka Zelenského? Jermak do armády nevstúpil. Už sa vie, čo sa chystá robiť
Hra o bezpečnostné záruky
Najnovšiu správu ISW nadviazal na utorňajší článok denníka Financial Times, ktorý s odvolaním sa na osem zdrojov napísal, že Spojené štáty podmieňujú poskytnutie bezpečnostných záruk Ukrajine súhlasom Kyjeva s odstúpením Donbasu v prospech Moskvy. Biely dom túto správu FT poprel. Agentúra Reuters neskôr informovala, že USA poskytnú záruky Ukrajine len v prípade, že podpíše mierovú dohodu s Ruskom, Kyjevu však vraj nediktujú, čo musí zmluva obsahovať.
Ukrajina považuje bezpečnostné záruky USA za základ akéhokoľvek mierového riešenia. Prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu povedal, že dokument o bezpečnostných zárukách je na 100 percent pripravený a Kyjev čaká len na rozhodnutie o čase a mieste, kde ho môže podpísať: „Dokument o bezpečnostných zárukách je na 100 percent pripravený a Kyjev čaká len na rozhodnutie o čase a mieste, kde ho môže podpísať.“ Dokument by mal následne prejsť ratifikáciou v Kongrese USA a ukrajinskom parlamente.Čítajte viac Ukrajina hlási pokrok z rokovaní v Abú Zabí. Zelenskyj je pripravený stretnúť sa s Putinom
27. január 2026