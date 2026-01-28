Pravda Správy Svet Zelenskému v Moskve zaručíme bezpečnosť, tvrdí Kremeľ. Na schôdzku s Putinom mal opakovane naliehať Trump

Rusko zaručí ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému bezpečnosť, ak pricestuje na stretnutie s ruským vodcom Vladimirom Putinom do Moskvy. Vyhlásil to v stredu v televíznom rozhovore Putinov poradca Jurij Ušakov.

Dokumenty na ukončenie vojny na Ukrajine sú takmer hotové a Rusko musí byť pripravené túto vojnu ukončiť, povedal v prejave na Svetovom ekonomickom fóre (WEF) v Davose ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. / Zdroj: ta3

Pripustil, že na schôdzku lídrov oboch znepriatelených krajín opakovane naliehal v telefonátoch s Putinom americký prezident Donald Trump. Ušakov opäť podmienil prípadný summit dôkladnou prípravou.

„Pokiaľ ide o vyhlásenie, že Zelenskyj je pripravený stretnúť sa s ruským prezidentom, nie je to pre nás novinka. Niekoľkokrát sa táto otázka posudzovala počas telefonických kontaktov nášho prezidenta Vladimira Putina s americkým prezidentom Trumpom. Počas týchto rozhovorov nám najmä Trump navrhoval, aby sme uvažovali o takejto možnosti,“ povedal Ušakov. Ak je Zelenskyj skutočne pripravený stretnúť sa s Putinom, bude očakávaný v Moskve, vyhlásil. „Garantujeme, že mu zabezpečíme bezpečnosť aj nevyhnutné podmienky na prácu,“ ubezpečil Putinov poradca.

Nie je jasné, či by bol Zelenskyj ochotný stretnúť sa s Putinom na nepriateľskej pôde, predtým však ubezpečoval, že Ukrajina je pripravená rokovať so šéfom Kremľa v akejkoľvek forme. Nikto okrem Putina totiž podľa Zelenského nemôže v Rusku rozhodnúť o ukončení vojny, ktorú Moskva vedie bezmála štyri roky proti susednej krajine, či aspoň o prímerí. Putin však podľa ukrajinského prezidenta nie je pripravený vojnu ukončiť, o čom svedčia pokračujúce ruské útoky na ukrajinské mestá.

