Mierové rozhovory sa nekončia: Peskov potvrdil pokračovanie trilaterálnych rokovaní v Emirátoch

Trilaterálne rokovania delegácií Ukrajiny, Ruska a Spojených štátov budú v Spojených arabských emirátoch (SAE) pokračovať v nedeľu 1. februára, oznámil v stredu hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. TASR o tom informuje na základe správ agentúr TASS, RIA Novosti a Interfax a denníka The Guardian.

28.01.2026 15:42 , aktualizované: 15:59
Steve Witkoff, budanov, ukrajina, rokovania,... Foto:
Vyjednávači Ukrajiny, Ruska a sprostredkovatelia z USA sa 23. a 24. januára 2026 zišli na prvom trojstrannom rokovaní v Abú Zabí.
„Rozhovory sú naplánované na 1. februára. Je to predbežné, ale zatiaľ z toho vychádzame,“ povedal Peskov s tým, že členovia ruskej delegácie počas mierových rozhovorov minulý týždeň pravidelne dostávali inštrukcie od ruského prezidenta Vladimira Putina.

Peskov následne pri doplňujúcej otázke, či na rokovania už prebiehajú prípravy, ironicky odpovedal: „No, čo si myslíte? Nie, budú bez príprav.“ Hovorca Kremľa súčasne poukázal na ich zložitosť. „Tieto rokovania sa týkajú veľmi citlivej témy. Sú veľmi zložité a posudzovať počas nich verejne akékoľvek konkrétne otázky – to im škodí,“ dodal Peskov.

Vyjednávači Ukrajiny, Ruska a sprostredkovatelia z USA sa minulý týždeň v piatok a v sobotu zišli na prvom trojstrannom rokovaní v hlavnom meste Spojených arabských emirátov (SAE) Abú Zabí, aby hovorili o pláne Washingtonu na ukončenie vojny. Konkrétne výsledky neoznámili, Moskva a Kyjev však uviedli, že sú ochotní v dialógu pokračovať.

Zloženie delegácií dosiaľ nie je známe. Na minulotýždňových rokovaniach však ruskú stranu viedol šéf vojenskej spravodajskej služby GRU Igor Kosťukov a ukrajinskú tajomník Rady národnej bezpečnosti a obrany Rustem Umerov.

