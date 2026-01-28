Mierové rozhovory sa nekončia: Peskov potvrdil pokračovanie trilaterálnych rokovaní v Emirátoch

„Rozhovory sú naplánované na 1. februára. Je to predbežné, ale zatiaľ z toho vychádzame,“ povedal Peskov s tým, že členovia ruskej delegácie počas mierových rozhovorov minulý týždeň pravidelne dostávali inštrukcie od ruského prezidenta Vladimira Putina.Čítajte viac Ukrajina hlási pokrok z rokovaní v Abú Zabí. Zelenskyj je pripravený stretnúť sa s Putinom
Peskov následne pri doplňujúcej otázke, či na rokovania už prebiehajú prípravy, ironicky odpovedal: „No, čo si myslíte? Nie, budú bez príprav.“ Hovorca Kremľa súčasne poukázal na ich zložitosť. „Tieto rokovania sa týkajú veľmi citlivej témy. Sú veľmi zložité a posudzovať počas nich verejne akékoľvek konkrétne otázky – to im škodí,“ dodal Peskov.
Vyjednávači Ukrajiny, Ruska a sprostredkovatelia z USA sa minulý týždeň v piatok a v sobotu zišli na prvom trojstrannom rokovaní v hlavnom meste Spojených arabských emirátov (SAE) Abú Zabí, aby hovorili o pláne Washingtonu na ukončenie vojny. Konkrétne výsledky neoznámili, Moskva a Kyjev však uviedli, že sú ochotní v dialógu pokračovať.
Zloženie delegácií dosiaľ nie je známe. Na minulotýždňových rokovaniach však ruskú stranu viedol šéf vojenskej spravodajskej služby GRU Igor Kosťukov a ukrajinskú tajomník Rady národnej bezpečnosti a obrany Rustem Umerov.Čítajte viac Zelenskému v Moskve zaručíme bezpečnosť, tvrdí Kremeľ. Na schôdzku s Putinom mal opakovane naliehať Trump