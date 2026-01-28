Pravda Správy Svet Šéf NATO sa stretol s Macinkou. Ocenil prínos Česka k bezpečnosti aliancie

Generálny tajomník NATO Mark Rutte pri dnešnej schôdzke s českým ministrom zahraničia Petrom Macinkom ocenil pokračujúci a cenný prínos Českej republiky k spoločnej bezpečnosti severoatlantického priestoru. Vyplýva to z oznámenia predstaviteľa NATO, ktorý si neželal byť menovaný.

České ministerstvo zahraničia zatiaľ schôdzku oficiálne nekomentovalo; minister sa po rokovaní s Ruttem popoludní stretol ešte so šéfkou úniovej diplomacie Kajou Kallasovou a s komisárkou pre rozšírenie Martou Kosovou.

„Generálny tajomník NATO a minister zahraničných vecí Macinka si vymenili názory na množstvo tém súvisiacich s aktuálnou agendou NATO,“ povedal ČTK aliančný zdroj. Čo presne pri rokovaní zaznelo, nie je známe, Rutte však v minulosti opakovane vyzdvihoval a označoval za veľmi dôležitú českú muničnú iniciatívu zameranú na pomoc Ukrajine čeliacej bezmála štyri roky ruskej invázii.

Klaus a Zeman sa zastali Macinku. Babiš: Nechceme zákopovú vojnu s hradom

Premiér Andrej Babiš (ANO) a ďalší predstavitelia novej českej vládnej koalície pôvodne hovorili o tom, že muničnú iniciatívu zrušia. Nakoniec do nej ale ČR iba prestane prispievať peniazmi a iniciatíva, ktorá na zahraničných trhoch obstaráva delostreleckú muníciu pre napadnutú krajinu, bude pokračovať.

Návšteva Bruselu sa koná deň po tom, ako sa v Česku dostala na verejnosť kauza SMS správ, ktoré minister Macinka (Motoristi) zaslal poradcovi prezidenta Petra Pavla a ktoré hlava štátu považuje za pokus o vydieranie svojej osoby. Macinka to odmietol, podľa neho ide o súčasť vyjednávaní. Kauza súvisí práve aj s NATO. Na utorkovej tlačovej konferencii Macinka spomenul, že by Ruttomu rád oznámil svoj postoj, že na letnom summite NATO v Turecku by Česko nemal reprezentovať prezident Pavel, keďže v rozpore s ústavou odmieta vymenovať za člena vlády kandidáta Motoristov Filipa Turka. Či o tom Macinka naozaj s Ruttom hovoril, nie je jasné. Šéf českej diplomacie sa má s novinármi v Bruseli stretnúť neskôr popoludní.

Podľa Hradu je české zastúpenie na aliančnom summite vecou dohody medzi hlavou štátu a premiérom Andrejom Babišom. Ten pritom skôr opakovane povedal, že Česko bude na summite NATO reprezentovať prezident.

