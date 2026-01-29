Politológ: Trumpovi nejde o migrantov, Minnesote sa chce pomstiť. Sám to povedal

Má masívne nasadenie agentov antimigračnej služby (ICE) a pohraničnej stráže v Minnesote nejaké opodstatnenie?
Je to skutočne bezprecedentná a obrovská zmena v tom, ako vláda využíva tieto zložky. Určite sme nič podobné za posledné dve desaťročia nevideli. (ICE vznikol v roku 2003, pozn. red.) Je to preto, lebo vláda Donalda Trumpa vníma tieto federálne sily tak, že im môže dôverovať. Ale je to aj súčasť širšieho trendu všeobecného rozširovania právomocí prezidenta a výkonnej moci a ich veľmi agresívneho využívania na prenasledovanie ľudí a štátov, ktoré šéf Bieleho domu vníma ako politických nepriateľov.
Takže toto všetko je o tom, že Trump niekoho vníma ako politického nepriateľa?
Do istej miery áno. Môžeme si položiť otázku, prečo Minnesota.
Áno, chcel som sa vás na to spýtať. Vláda tvrdí, že bojuje proti nelegálnej migrácii a že ľudia zo somálskej komunity sa podieľali na podvodoch, ktoré sa týkali zneužívania sociálnej pomoci počas covidovej pandémie. Čo hovoríte na toto zdôvodnenie?
Je veľmi ťažké mu veriť. V Minnesote nie je veľmi veľa imigrantov ani nelegálnych imigrantov. Nie je to miesto, na ktoré by ste mali zamerať zdroje, ak presadzujete imigračné právo. Áno, pokračuje škandál s podvodmi v agentúrach sociálnych služieb, do ktorých boli v niektorých prípadoch zapojení členovia somálskej komunity. Ale väčšina z nich sú občania USA. Vyslanie imigračných agentov sa s tým dá len ťažko spojiť. V skutočnosti niekoľko federálnych prokurátorov, ktorí viedli vyšetrovanie, rezignovalo. Povedali, že nechcú byť súčasťou toho, čo sa deje. Takže nasadenie federálnych ozbrojených zložiek pravdepodobne výrazne spomalí snahy odhaliť podvody pri poskytovaní pomoci.
Je očividné, že ide len o zámienku. Guvernér Minnesoty Tim Walz kandidoval s Kamalou Harrisovou proti Trumpovi a prezident ho považuje za politického nepriateľa. A v Minnesote v roku 2020 policajti zavraždili Georgea Floyda, čo bola v Trumpovom prvom funkčnom období obrovská udalosť a pravdepodobne prispela k tomu, že prehral voľby s Joeom Bidenom. Preto sa zameriava na náš štát. A, áno, vieme aj to, čo si Trump myslí o ľuďoch so somálskymi koreňmi. Nazýva ich odpadom. Takže sa na nich zameral, hoci väčšinou ide už o amerických občanov.Čítajte viac ICE zastrelil ďalšieho Američana. Agentov kritizuje aj Joe Rogan. Využije Trump svoju armádu na ovplyvnenie volieb?
Takže, aby to bolo jasné – vravíte, že prezident USA sa rozhodol vyslať tisíce ozbrojených federálnych agentov do Minnesoty aj preto, že nemá rád guvernéra Walza, ktorý sa už ani nebude uchádzať o znovuzvolenie?
Je to tak. Je to skutočne nebezpečný prístup a opäť niečo, čo je do veľkej miery bezprecedentné. Ak sa pozrieme do minulosti, určite nájdeme príklady, keď prezidenti zamerali kontrolu na konkrétne štáty alebo sa pokúsili využiť federálne nariadenia tam, kde im to z hľadiska volieb vyhovovalo. Ale na takéto nasadenie federálnych síl nie sme v Spojených štátoch zvyknutí. A už vôbec nie v situácii, keď ich prezident používa ako nástroj politickej odplaty. Tieto slová by som možno nepoužil, ale povedal ich samotný Trump. On hovoril, že ide o odplatu. A ešte raz pripomínam, že takéto nasadenie federálnych agentov je veľmi nezvyčajné. V USA 90 až 95 percent policajnej a súvisiacej práce vykonávajú zložky na štátnej a lokálnej úrovni. Je extrémne výnimočné, aby ste na ulici v Amerike stretli príslušníka federálnych orgánov činných v trestnom konaní. Takže všetko, čo sa deje, je takmer bezprecedentné.
Počas operácie už federálni agenti zabili dvoch ľudí – Renée Goodovú a Alexa Prettiho. Dalo sa tomu zabrániť?
Hovorilo sa o tom, že sa niečo také môže stať, dokonca to predpovedal aj guvernér Walz. V uliciach Minnesoty sú viacerí agenti, ktorí majú nedostatočný výcvik. Vyplýva to z toho, že ICE a ďalšie nasadené zložky v poslednom období prijali veľa nových ľudí, pričom mnohí z nich sú vyškolení predovšetkým na hliadkovanie na hraniciach. To sú veľmi odlišné policajné zručnosti, než aké potrebujete na zatýkanie v mestskom prostredí. Väčšinou to nie sú krvilační ľudia a nemyslím si, že by sa úmyselne snažili niekomu ublížiť. Ale sú slabo vycvičení, ťažko ozbrojení a veľmi nahnevaní. Výsledkom je to, čoho sme svedkami.
Keď dáte na jedno miesto prevažne mladých nahnevaných mužov so zbraňami, je dosť pravdepodobné, že sa niečo stane. Chcem však spomenúť aj druhú stranu – reakciu miestnej komunity. Mnohí ľudia, ktorí sa doteraz politicky vôbec neangažovali, teraz chodia na školenia o svojich právach. Chcú vedieť, čo môžu a čo nemôžu robiť, ak vidia ICE vo svojom okolí, ako môžu agentov natáčať či ako nahlásiť prípadné porušenie zákona zo strany federálnych zložiek. Dobrovoľne nakupujú potraviny pre susedov, ktorí sú imigranti a boja sa vyjsť z domu, alebo strážia školy. Toto je hnutie odporu, ktorého súčasťou boli aj Goodová a Pretti, a ktoré sme v takej miere nevideli pri iných prípadoch nasadenia federálnych imigračných agentov.Čítajte viac Čaká USA s Trumpom občianska vojna či fašizmus? Expert vidí skôr iný scenár
Trumpova vláda však tvrdí, že problémom sú práve protestujúci a to, že miestne orgány nespolupracujú s federálnymi. Má aspoň čiastočne pravdu?
Amerika je veľmi polarizovaná a žijeme v dobe, keď je ťažké dosiahnuť zhodu na základných faktoch. Verejnosť však na to, čo sa deje v Minnesote, reaguje negatívne, čo vidieť aj na prieskumoch. Samozrejme, existuje 20 až 30 percent Američanov, ktorí opakujú to, čo hovorí Trumpova vláda. Ale väčšina ľudí tomu neverí. Existujú videá a môžu na vlastné oči vidieť, čo sa stalo. Ako som už naznačil, v USA máme pomerne decentralizovaný vládny systém. Takže je v tom zrnko pravdy, keď Trumpovi ľudia hovoria, že miestne samosprávy v Minneapolise a Saint Paul nespolupracujú s ICE. V Minnesote platia pravidlá, podľa ktorých miestna polícia nesmie presadzovať federálne imigračné zákony a nesmie spolupracovať s federálnymi imigračnými agentmi, ak ide výlučne o ich vymáhanie.
Prečo je to tak?
Existujú na to dva dôvody. Prvým je, že mnohí ľudia v týchto mestách si jednoducho nemyslia, že federálne imigračné zákony sú dobré, a preto nechcú, aby ich presadzovala lokálna polícia. Druhým dôvodom je, že miestne policajné zložky pri vyšetrovaní trestných činov potrebujú, aby s nimi členovia komunity spolupracovali bez ohľadu na to, či sú v Spojených štátoch legálne, alebo nie. Presadzovanie imigračných zákonov zo strany miestnej polície by tak v skutočnosti len sťažilo ich základnú úlohu. Takže do istej miery je pravda, že miestne úrady a orgány nespolupracujú s imigračnými úradníkmi. Ale tvrdenie, že do Minnesoty bolo potrebné nasadiť tritisíc imigračných úradníkov, ktorí zaplavia Twin Cities (Minneapolis a Saint Paul), je podľa mňa očividne nepravdivé.Čítajte viac Grónsko? Trumpovi skôr či neskôr dôjdu miesta, ktoré sa dajú bombardovať, vraví profesor stratégie
Myslíte si, že existuje šanca, že federálni agenti zapojení do dvoch zabití budú čeliť vyšetrovaniu? Trump ho sľubuje a dvom agentom v prípade smrti Alexa Prettiho pozastavili výkon služby.
Uvidíme. Tón Trumpovej vlády sa trochu mení. Prezident odstavil ministerku vnútornej bezpečnosti Kristi Noemovú a je možné, že ide o pokus upokojiť situáciu. Možno budeme svedkami návratu k štandardným postupom – teda že zabitia budú vyšetrované v spolupráci s federálnymi orgánmi. Stále dúfam, že sa to stane. Ak nie, Spojené štáty sa dostanú do veľmi zložitej situácie. Je možné, že federálni agenti porušili štátne zákony, a preto by sa mali postaviť pred štátny súd. Ale čo sa stane, keď Minnesota požiada Washington, aby jej vydal federálneho agenta? A čo ak federálna vláda odpovie, že to neurobí? Neviem, čo by nasledovalo.
Možno Trump agentom jednoducho udelí milosť, ako to spravil v prípade účastníkov útoku na Kapitol 6. januára 2021.
A to je ďalší detail nášho jedinečného vládneho usporiadania. Trump nebude môcť agentom udeliť milosť, ak by boli obvinení z vraždy na štátnej úrovni. Naozaj neviem, čo by sa stalo, ak by sme sa dostali do takého konfliktu, a dúfam, že to ani nebudeme musieť riešiť.
Môže teda celá situácia vyústiť do politického problému pre Trumpa? Ozývajú sa už aj niektorí republikáni a guvernéri hovoria, že federálna vláda prekračuje svoje právomoci. Trump stiahol z Minnesoty šéfa pohraničnej stráže Gregoryho Bovina a poslal tam Toma Homana, ktorý má na starosti otázky ochrany hraníc.
Je veľmi ťažké predpovedať, čo Trump urobí. Momentálne to vyzerá tak, že chce situáciu upokojiť, ale netušíme, čo bude zajtra. Myslím si však, že Trump bude ochotný ustúpiť, ak uvidí, že mu ďalej klesá popularita a akciové trhy sa nevyvíjajú dobre. Nebol by som preto prekvapený, keby začal robiť kroky vedúce k deeskalácii. Zdá sa, že sa možno uberáme týmto smerom. V teréne sú stále tisíce federálnych agentov, ale je možné, že sa to postupne zmení. A je tiež možné, že Trump sa poučí z odporu, na ktorý narazil v Minnesote, a bude zvažovať, či by niečo podobné zopakoval aj inde.