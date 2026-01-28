Spor o Grónsko je pre Európu varovným signálom, tvrdí Macron

Európske mocnosti sa snažia spojiť sily, aby dokázali, že sú schopné ochrániť Grónsko po tom, čo Trump pohrozil prevzatím kontroly nad ostrovom. Macron zdôraznil, že je potrebné „zamerať sa na presadenie európskej suverenity, na príspevok k bezpečnosti Arktídy, na boj proti zahraničným zásahom a dezinformáciám a na boj proti globálnemu otepľovaniu“. Prezident po boku dánskej premiérky Mette Frederiksenovej a predsedu grónskej vlády Jensa Frederika Nielsena potvrdil solidaritu Francúzska a jeho „záväzok voči suverenite a územnej celistvosti“ krajín.
„Francúzsko bude aj naďalej ochraňovať tieto princípy v súlade s Chartou OSN," ozrejmil Macron, pričom vyjadril podporu väčšej angažovanosti NATO v Arktíde. Trump po vlne nesúhlasu zmiernil svoju rétoriku ohľadom Grónska napriek tomu, že pôvodne nevylučoval ani vojenský zásah.
Frederiksenová v stredu uviedla, že Európa potrebuje v súčasnosti zlepšiť svoju obranu, aby sa stala menej závislou od vojenskej ochrany Spojených štátov. Generálny tajomník NATO Mark Rutte v pondelok poslancom Európskej Únie povedal, že „majú snívať ďalej“, ak si myslia, že Európa je schopná ubrániť sa bez pomoci USA.
Dánska politička v reakcii na Rutteho vyjadrenia pripustila, že pre Európu by bolo teraz „nesmierne ťažké" brániť sa. „Verím však, že dokážeme urobiť viac, než sa aktuálne verejne hovorí," vyhlásila Frederiksenová. Podotkla tiež, že zvyšovanie investícií členských štátov NATO do obrany do roku 2035 je príliš pomalé. „Myslím si, že teraz je najdôležitejšie znovu sa vyzbrojiť," dodala premiérka.