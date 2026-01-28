Putin prijal Šaru: Rusko oceňuje snahu o zjednotenie Sýrie, v krajine si chce udržať strategické základne

„Pozorne sme sledovali vaše úsilie o obnovenie územnej celistvosti Sýrie. Chcem vám zablahoželať k tomu, že tento proces naberá na obrátkach,“ povedal dnes Putin Šarovi. Ruský prezident tiež označil integráciu oblastí na severovýchode Sýrie za absolútne zásadný krok, ktorý k obnoveniu celistvosti krajiny prispeje.
Sýrske vládne vojská začiatkom tohto mesiaca spustili ofenzívu na severovýchode Sýrie. Práve tam počas občianskej vojny v rokoch 2011 až 2014 vznikla de facto kurdská autonómia, ktorú však predchádzajúca ani súčasná sýrska vláda neuznali. Vládne jednotky počas januára prinútili ozbrojené zložky vedené Kurdmi, Sýrske demokratické sily (SDF), k stiahnutiu z mnohých obcí aj viacerých veľkých miest, ropných polí či najväčšej sýrskej vodnej nádrže Tabka.
Rusko tento týždeň oznámilo, že sťahuje svoje jednotky z letiska v Kamišlí v provincii Hasaka na severovýchode Sýrie. Podľa miestnych zdrojov časť síl presunie na ruskú leteckú základňu Hmímím v provincii Lázikíja na západe Sýrie, kde má Rusko aj námornú základňu v prístave Tartús.
Šara sa stal dočasným prezidentom Sýrie vlani v januári po tom, čo v decembri 2024 jeho islamistické zoskupenie Haját Tahrír aš-Šám (HTS) viedlo bleskovú ofenzívu povstalcov, ktorá zvrhla režim prezidenta Bašára Asada. Rusko bolo v občianskej vojne Asadovým spojencom a po jeho zvrhnutí mu poskytlo azyl. Moskva sa však snaží o dobré vzťahy aj so Šarovou vládou, aby si udržala vojenské základne Hmímím a Tartús pri Stredozemnom mori.