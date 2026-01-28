Zimná búrka Fern má v USA už 62 obetí. V rybníku sa utopili traja mladí bratia

USA Today napísal, že úrady pridali k bilancii obetí ďalšie desiatky mŕtvych. Predchádzajúci výčet uvádzal najmenej 35 obetí. Bilancia sa môže zvýšiť, keďže úrady preverujú ďalšie prípady.
Americké médiá informovali napríklad o tom, že v okrese Fannin na severovýchode Texasu zomreli traja bratia vo veku šesť, osem a deväť rokov. Súrodenci si hrali vonku, keď sa najmladší z nich prepadol ľadom na rybníku a ďalší dvaja bratia sa mu pokúsili pomôcť. Kým sa k nim dostala ich matka, všetci traja zahynuli.
Mladí ľudia zomierali aj pri nehodách na saniach. Viaceré obete si vyžiadali aj dopravné nehody. Pri odstraňovaní snehu podľa úradov zomrelo najmenej osem ľudí. Na takéto prípady reagoval zväz kardiológov, ktorý varoval, že fyzická námaha pri odpratávaní snehu v spojení s mrazmi môže viesť k infarktom. Podchladenie potom zavinilo smrť viac ako dvoch desiatok ľudí.
Monitorovací server PowerOutage.us v stredu večer SEČ uvádzal, že bez prúdu bolo vyše 380 .000 odberateľov. Najviac postihnuté zostávajú štáty Tennessee a Mississippi. V oboch je bez elektriny vyše 110 000 zákazníkov.
Kým sa ľudia spamätávajú z dopadov búrky Fern, meteorológovia varujú pred novou zimnou búrkou. Snežiť by na východnom pobreží USA mohlo začať už v piatok. Podľa NSW búrka zasiahne predovšetkým Severnú a Južnú Karolínu a tiež Virgíniu, s problémami sa ale môže potýkať celé východné pobrežie.