Agenti, ktorí v Minneapolise zastrelili Prettiho, sú mimo služby

Dnes o tom s odvolaním sa na svoje zdroje na ministerstve vnútornej bezpečnosti informovali stanice MS NOW a denník The New York Times. Stanica Fox News následne priniesla vyjadrenie ministerstva, podľa ktorého je postavenie agentov zapojených do streľby mimo služby štandardným postupom. Podľa agentúry AP strieľali agent Úradu colnej a hraničnej ochrany (CBP) a príslušník americkej pohraničnej stráže (USBP).
Vyjadrenie ministerstva vnútornej bezpečnosti, ktoré zverejnila stanica Fox News, služobnú príslušnosť agentov nespresnilo. Streľbu prešetruje CBP.
Americké médiá už skôr s odvolaním sa na ministerstvo vnútornej bezpečnosti (DHS) uviedli, že vyšetrovatelia teraz analyzujú videá z takzvaných body kamier federálnych agentov.
Overené videá urobené svedkami na mieste potom podľa agentúry Reuters aj mnohých ďalších médií odporujú tvrdeniu niektorých členov administratívy prezidenta Donalda Trumpa, že agenti Prettiho zastrelili v sebaobrane, pretože k nim pristúpil so zbraňou.
Podľa záberov držal Pretti v ruke mobil, keď ho agenti zvalili na zem. Jeden z agentov potom podľa záberov mužovi odobral legálne držanú zbraň, ktorú mal na opasku, krátko nato sa ozvala streľba.
Zastrelenie Prettiho bol v Minneapolise druhý takýto incident v tomto mesiaci. Už 7. januára zastrelil agent Úradu pre imigráciu a clá (ICE) Reene Goodovú.
Trumpova vláda poslala do Minneapolisu federálnych agentov s úmyslom zvýšiť deportáciu migrantov. Konanie agentov vyvolalo rozsiahle protesty, keď ľudia kritizujú často brutálny postup federálnych úradov. Demonštrácie, teraz podnietené zastrelením dvoch Američanov, sa konajú aj v ďalších amerických mestách.