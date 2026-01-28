VIDEO: Čo so snehom, ktorého sú plné ulice? Záveje sa v Bostone zmenili na unikátnu snowboardovú dráhu

Keď vaše mesto zasype sneh, ktorého sú plné ulice, máte šancu urobiť to, čo spravili nadšenci zimných športov v Bostone.
Pravda,
Reuters
28.01.2026 22:00
Sneh premenil ulice Bostonu na snowboardovú dráhu
Video
Zdroj: Reuters/Lauren Brodeur
Zábery zo sociálnych médií zachytili v nedeľu v Bostone v štáte Massachusetts nezvyčajný pohľad. Jedna osoba lyžuje a druhá snowboarduje po zasnežených uliciach mesta po silnej zimnej búrke.
Búrka v pondelok nechala desiatky miliónov Američanov pod snehom, pričom v mnohých štátoch USA ho napadlo až 30 centimetrov. Skomplikovalo to cestovanie, búrka zrušila tisíce letov a spôsobila rozsiahle výpadky prúdu na východe Spojených štátov.
Spojené štáty utopené v snehu po búrke
Video
Počas víkendu priniesla rozsiahla zimná búrka veľké množstvo snehu na väčšinu Spojených štátov, čo narušilo dodávky elektriny a leteckú dopravu a vyvolalo stav núdze v celej krajine s varovaniami, že chlad môže pretrvávať. Washington, D.C. bol počas takmer 20 hodín sneženia pokrytý viac ako 20 centimetrami snehu, pričom hlavné mesto USA pravdepodobne zostane zasnežené ešte nejaký čas, keďže teploty klesajú na mínus 10 stupňov Celzia. Video: Reuters/CCTV 2026 / Zdroj: Reuters