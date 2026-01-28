Paríž podporí označenie iránskych Revolučných gárd za teroristickú skupinu

„Francúzsko podporuje zaradenie iránskych Islamských revolučných gárd (IRGC) na európsky zoznam teroristických organizácií,“ vyhlásil Elyzejský palác.
Revolučné gardy sú podľa agentúry AFP vnímané ako ideologická armáda s úlohou zabezpečiť prežitie režimu nastoleného po Iránskej islamskej revolúcii v roku 1979. Za teroristickú organizáciu ich považujú v Austrálii, Kanade alebo Spojených štátoch.
Ministri zahraničných vecí členských štátov EÚ by mali o zaradení IRGC na zoznam teroristických organizácií hlasovať v piatok. Podľa diplomatických zdrojov portálu The Times of Israel (TOI) sa dosiaľ proti stavalo Španielsko a Portugalsko.
Európska únia dosiaľ uvalila sankcie na viac ako 230 osôb a 40 subjektov napojených na iránsky režim vrátane niekoľkých predstaviteľov Revolučných gárd.