Merz o Trumpovi: Nemám dôvod pochybovať o jeho zdraví

„Na základe mojich stretnutí s prezidentom Trumpom nemám žiaden dôvod pochybovať o jeho zdraví,“ odpovedal Merz na novinársku otázku. „Mám dojem, že áno, je plne schopný vykonávať svoje povinnosti. Nemám žiaden náznak toho, že by to malo byť inak,“ doplnil nemecký kancelár.
Agentúra DPA píše, že napriek opätovným uisteniam Bieleho domu ostáva Trumpovo zdravie častou témou diskusií. Modriny na rukách často zakryté vrstvou mejkapu si v uplynulých mesiacoch všimlo množstvo médií. Podľa hovorkyne Bieleho domu Karoline Leavittovej sú spôsobené častým podávaním si rúk.Čítajte viac Je v poriadku? Trumpove opakované modriny na rukách vyvolávajú obavy o jeho zdravotný stav
Magazín Politico v stredu napísal, že premiér Robert Fico na okraji minulotýždňového zasadnutia Európskej rady v Bruseli niektorým lídrom štátov EÚ hovoril o svojich obavách o „psychologický stav“ amerického prezidenta, s ktorým sa stretol v jeho floridskom sídle Mar-a-Lago. Politico sa pri svojich tvrdeniach odvolalo na piatich nemenovaných európskych diplomatov.
Fico neskôr označil informácie magazínu za klamstvá. „Nikto nič nepočul, nikto nič nevidel, nie sú žiadni svedkovia, nič však nebránilo portálu Politico prísť s klamstvami,“ uviedol Fico v stanovisku.Čítajte viac Fico: Za článkom Politico je Tom Nicholson, miluje ma ako „koza nôž"