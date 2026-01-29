V Maďarsku sa pred voľbami kradnú tváre. Orbán nasadil Zelenského pri zlatom záchode, Magyar nezaostal

Stúpenci premiéra Viktora Orbána nemali problém vytvoriť na bilborde koláž šéfky Európskej komisie, ukrajinského prezidenta a opozičného lídra. Ursula von der Leyenová a Péter Magyar vysýpajú do WC najcennejšie maďarské bankovky v hodnote 20-tisíc forintov, za nimi stojí Volodymyr Zelenskyj. „Zvýšia dane a minú vaše peniaze na ukrajinský záchod zo zlata," dozvedajú sa voliči. Ďalší plagát je podobný. Sú na ňom všetci traja a pod nimi majú udrieť do očí tieto slová: „Brusel by zaplatil za vojnu z vašich daní."
Mimochodom, prečo si tvorcovia koláže mohli vybrať zlatý záchod? Keď v novembri 2025v Kyjeve vypukol veľký korupčný škandál, pri domovej prehliadke jedného z hlavných aktérov vyšetrovatelia natrafili na takéto drahé WC. Záchod v kúpeľni patril Timurovi Mindičovi, ktorý stihol ujsť do zahraničia, aby sa vyhol zatknutiu (veľmi dobre sa pozná so Zelenským, ale prezident s touto aférou nemá nič spoločné).
Orbánov vládnuci Fidesz stavil v kampani na ničím nepodložené strašenie pred zavlečením Maďarska do vojny na Ukrajine a varuje pred údajnou škodlivosťou finančnej podpory pre tento susedný štát, ktorý sa štyri roky bráni proti ruskej agresii. Bilbordy sa objavili už na konci lanského roku v predstihu pred začiatkom predvolebne j kampane, teraz sa orbánovci opäť znížili k tomu, že ukradli tváre iných politikov.Čítajte viac Bude z Orbána prezident? A je Magyar ako Matovič? Odpovedá expert
Maďarská vláda tento týždeň spustila takzvanú národnú petíciu proti finančnej pomoci EÚ pre Ukrajinu. Do poštových schránok po celej krajine posiela občanom dotazník s tromi otázkami. Všetky sú formulované protiukrajinsky. Sprevádza ich tento slogan: „Pošlime správu do Bruselu. My neplatíme!" Orbánovci si pomohli kolážou von der Leyenovej, Zelenského a šéfa európskych ľudovcov Manfreda Webera. Ukrajinský líder naťahuje prázdnu dlaň a zvyšní dvaja ukazujú prstom, že mu treba do nej vložiť peniaze.
Tzv. národná petícia nie je platená zo straníckej kasy Fideszu, ale zo štátneho rozpočtu. Dá sa povedať, že orbánovci si z verejných financií uhrádzajú vyvolávanie protiukrajinskej hystérie. Občania môžu vyplniť dotazník do 23. marca a potom ho bezplatne poslať poštou. Fidesz si to zjavne načasoval tak, aby ním očakávané výsledky petície mohol využiť v období vrcholiacej predvolebnej kampane.Čítajte viac Orbán sa ostro pustil do Zelenského za jeho slová: Každý dostane, čo si zaslúži
Sprievodný text na dotazníku obsahuje alarmujúce informácie. Opäť treba poznamenať, že ničím nepodložené. Petícia upozorňuje na to, že EÚ sa chystá poskytnúť Ukrajine v priebehu najbližších štyroch rokov až 800 miliárd dolárov (o eurách sa nepíše v texte), ďalej podľa autorov Brusel vstupuje do vojny na strane Ukrajiny, pričom náklady pôjdu na účet daňových poplatníkov v Európe vrátane Maďarov. Orbánovci ešte nezabudli občanov vydesiť tvrdením, že toto všetko ich oberie o trinásty i štrnásty dôchodok.Čítajte viac Urobí Rusko niečo pre to, aby Orbán vyhral voľby? Na pomoc Fideszu sa chystá aj Trump
Brusel a Magyar, ktorý šéfuje jednoznačne najsilnejšie opozičnej strany Tisza, sú hlavní nepriatelia orbánovcov v predvolebnej kampani. Provládne médiá im idú poruke. Stačí sa pozrieť napríklad na to, čo napísal denník Magyar Nemzet: „Tieto voľby sú dôležité pre tých, čo dúfajú, že vláda padne, aby sa oslabili vlastenecké sily v Európe. No možno ešte významnejšie sú pre občanov tých krajín, ktoré už dlho túžia po lídrovi, akým je Orbán, ktorého opakované víťazstvo by im dodalo energiu pre ich vlastný boj proti zradcom Európy."
Orbán nasadzuje takpovediac všetky možné vizuálne zbrane, aby rezonovalo jeho vyvolávanie strachu z Ukrajiny, respektíve z rizika zmeny na čele vlády, keby ho vystriedal Magyar. „Na svojich účtoch na sociálnych sieťach umiestnil video maďarských vojakov, ktorí odišli bojovať na Ukrajinu a domov sa vracajú v rakvách. Nahrávku vytvorila umelá inteligencia," upozornil server Kyiv Post na prípad ešte z minulého roku.
Blížiace sa voľby sprevádzajú zhoršujúce sa vzťahy medzi Budapešťou a Kyjevom. Ostrými slovami nešetria predstavitelia oboch štátov. Kým Orbán zdôraznil, že Ukrajina sa nestane členskou krajinou EÚ najmenej najbližších sto rokov, lebo to Maďari nedovolia, naopak, šéf ukrajinskej diplomacie Andrij Sybiha označil maďarského premiéra za Hitlerovho poskoka v osobe Ferenca Szálasiho (pronacistického politika z obdobia druhej svetovej vojny).Čítajte viac Sybihov drsný výpad proti Orbánovi pobúril Budapešť. Szijjártó hovorí o zásahu do volieb
Najnovšie sa proti Kyjevu Orbán ozval na videonahrávke, ktorú na sociálnej sieti X zverejnil hovorca maďarskej vlády Zoltán Kovács. „Každý deň prichádzajú hrozby od Zelenského, Sybihu a od ich tajných služieb. Bude to pokračovať do volieb. Chcú proukrajinskú vládu v Maďarsku," vyhlásil premiér.
Tento mesiac sa Fidesz prezentoval so sloganom istá voľba. Magyar naň reagoval tak, že jeho strana si dala registrovať rovnomennú internetovú doménu. V tomto prípade si Tisza „požičala" tváre politikov Fideszu a boháčov spájaných s orbánovcami. Samozrejme, že ústrednou postavou v popredí je Orbán. „Je to istá voľba len pre členov úzkej politickej a podnikateľskej elity," ironicky poznamenal Magyar.
Webová stránka s ukradnutým sloganom upozorňuje voličov na výsledky dlhoročného vládnutia Fideszu (Orbán je pri moci nepretržite od jari 2010). Medzi kritické postrehy na adresu orbánovcov patria štatistické údaje, ktoré občanov nepotešia. Priemerná dĺžka života Maďarov je o päť rokov kratšia v porovnaní s priemerom v celej EÚ. každý štvrtý dôchodca v krajine žije v chudobe a platy pracujúcich sú na úrovni okolo 70 percent priemeru v únii.